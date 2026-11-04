En el Congreso, piden destituir al presidente de Paraguay tras la crisis bancaria: así fue el segundo día del escándalo

La crisis en Paraguay que inició este martes con los problemas de solvencia del Ueno Bank, salpicaron fuertemente al presidente Santiago Peña, al ser reconocido por su relación accionaria con esta entidad bancaria.

Peña, que asumió en 2023 un mandato hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba Ueno Bank, de las que se desvinculó en 2025. Por este vínculo, en el legislativo, diputados opositores presentaron ante el Congreso un pedido de juicio de destitución contra el presidente y su vicepresidente.

Crisis en Paraguay: Peña promete devolver el 98 % de los ahorros tras intervención de Ueno Bank

El texto de la acusación presentada ante la Cámara de Diputados pide tramitar el juicio político “por el mal desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo”. Además, al presidente también se le acusa de “conflicto de intereses” y enfrenta cuestionamientos por el aumento de su patrimonio.

Mauricio Espínola, congresista del oficialismo, dijo a la AFP que el pedido de juicio contra el presidente Santiago Peña logró las firmas suficientes para ser tratado en la Cámara de Diputados y reveló que el jueves a las 10 de la mañana se tratará el juicio legislativo.

Santiago Peña, presidente de Paraguay. Foto: AP Photo/Jorge Sáenz

Los diputados necesitan reunir 53 apoyos de un total de 80 legisladores para conseguir la aprobación del documento contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana.

De aprobarse, el Senado llevará adelante el juicio que puede destituir a los mandatarios si se alcanzan 30 votos de 45 senadores, aunque esta posibilidad es incierta. Aunque el Partido Colorado, al que pertenece Peña, tiene mayorías en el Congreso, el presidente de la coalición está muy distanciado del Gobierno.

Así, se enmarca el segundo día de crisis en Paraguay por la tormenta interna desatada por uno de los bancos más importantes del país guaraní. En el Ueno Bank reposan los ahorros de más de 3 millones de paraguayos (hay 6,46 millones de habitantes en el país) y como si no fuera suficiente, es la entidad de los pensionados.

Siguen las protestas en Paraguay

Este miércoles en la noche, cientos de manifestantes volvieron a protestar por segundo día en Asunción a los gritos de “devuelvan nuestra plata” y “juicio a Santi Peña”, luego de que, clientes formaron largas filas fuera de los locales de Ueno Bank en busca de sus depósitos.

“Es el dinero de nuestra jubilación que ahora no sabemos si lo vamos a cobrar”, dijo a la AFP Teresa Montiel, una médica de 50 años que se acercó a la protesta con una pancarta con la inscripción “unidos somos más fuertes”.

Protestas en Paraguay. Foto: AFP

Protestas y escándalo presidencial en Paraguay tras la caída del principal banco digital del país

La crisis estalló después de que el Banco Central Paraguayo (BCP) decidió el martes intervenir Ueno Bank por insuficiencia de capital, por lo que fueron suspendidos sus servicios.

*Con información de AFP.