Mujer de 22 años fue asesinada a tiros presuntamente por su expareja: cámaras habrían registrado el ataque

Un nuevo caso de violencia contra una mujer se registró en Paraguay, donde Deisy P. Giménez S., de 22 años, murió la noche del jueves, 8 de octubre, tras recibir disparos en el municipio de Lambaré. Según los reportes preliminares, el presunto responsable sería su expareja sentimental, Aldo A. Duarte, de 26 años.

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Uno de los antecedentes relevantes para la investigación es que la joven ya había presentado una denuncia contra el hombre antes del ataque. Este hecho será tenido en cuenta por las autoridades para esclarecer las circunstancias previas al crimen y establecer si existían señales de riesgo que pudieran haber sido identificadas con anterioridad.

Según confirmó el comisario Ulises Portillo, el presunto responsable se presentó en las últimas horas ante la Comisaría 20.ª Central. Su presunta participación en el homicidio deberá ser determinada por las autoridades competentes en el marco del proceso judicial.

¿Cómo ocurrió el ataque?

El ataque contra la joven ocurrió aproximadamente a las 10:40 p. m. en la calle Ybyra Pyta, en la intersección con Diego García, en Lambaré, Paraguay. Según información preliminar de la Policía, las cámaras de seguridad del sector habrían captado a un hombre que descendió de un automóvil Toyota Runx blanco y se acercó a la joven.

De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima habría intentado escapar cuando el sujeto se aproximó. Sin embargo, presuntamente, el hombre le disparó en varias ocasiones antes de regresar al vehículo y abandonar el lugar.

Foto de referencia de un asesino. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, Deisy habría recibido tres impactos de bala: uno en el brazo izquierdo y dos en la cabeza. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia podrían ser fundamentales para establecer los movimientos del presunto responsable antes y después del ataque.

Otro aspecto relevante para la investigación es la denuncia que la joven había presentado previamente contra su expareja. Este antecedente ha generado interrogantes sobre el contexto de la relación y las circunstancias que rodearon los hechos antes del homicidio.

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Ante esta situación, las autoridades deberán revisar la documentación relacionada con la denuncia para determinar qué hechos fueron reportados y cuáles fueron las actuaciones institucionales posteriores. Por ahora, no se conocen con precisión las medidas que se habrían adoptado tras la presentación de la queja.

Aunque la denuncia previa constituye un antecedente importante para esclarecer el caso, no permite establecer por sí sola qué ocurrió en los días anteriores al crimen. La investigación deberá reunir y analizar las pruebas disponibles para reconstruir lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.