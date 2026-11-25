Estados Unidos notificó la primera muerte en el mundo por gripe aviar tras exposición a ganado lechero infectado o a un entorno contaminado, según ha informado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Alerta tras segunda muerte por peligrosa variante de gripe aviar en Estados Unidos

Entre el 16 de octubre y el 4 de noviembre, EEUU notificó a la OMS tres casos de infección humana por el virus de la influenza A(H5) confirmados por laboratorio en el estado de Washington. Entre ellos se incluía el caso de la persona fallecida.

Los tres casos correspondían a adultos trabajadores en granjas de ganado lechero en el condado de Yakima, en el estado de Washington, donde recientemente se había detectado el virus HPAI A(H5N1) en ganado lechero. Se desconoce si trabajaban en la misma granja.

Vaca lechera. imagen de referencia Foto: NurPhoto via AFP

Respecto a la persona fallecida, la OMS detalla que presentaba afecciones médicas preexistentes y acudió a Urgencias a la semana siguiente de desarrollar síntomas respiratorios. Fue hospitalizado con una enfermedad grave y falleció el 1 de noviembre.

Los otros dos pacientes buscaron atención médica tras desarrollar síntomas leves, pero ninguno requirió hospitalización.

La secuenciación de los virus de los tres casos confirmó el subtipo de virus de influenza A(H5N1). Las secuencias eran muy similares a las de los virus detectados en el ganado lechero del estado de Washington.

El 4 de noviembre, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) informó que la secuenciación del genoma completo de los virus de influenza A(H5N1) detectados en los dos primeros rebaños lecheros afectados en el estado de Washington identificó el genotipo B3.13.

Estados Unidos continúa las investigaciones con respecto a esta gripe Foto: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Según el USDA, el análisis genético indicó que las detecciones eran consistentes con la introducción del virus desde el estado de Idaho, probablemente a través del movimiento de ganado.

Aunque la OMS ha señalado que “cabe esperar que se produzcan infecciones humanas esporádicas adicionales asociadas a la exposición a animales infectados o entornos contaminados mientras el virus siga circulando en las poblaciones animales”, ha afirmado que el riesgo por los virus A(H5N1) para la población general es “bajo”.

Mientras tanto, para las personas con exposición laboral a estos virus, el riesgo de infección se considera “bajo o moderado”. Con todo, ha puntualizado que la situación podría cambiar a medida que se disponga de más información y que continúa el trabajo de vigilancia epidemiológica mundial.