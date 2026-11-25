El Departamento de Estado de Estados Unidos celebró este martes, 25 de noviembre, la conclusión de la última ronda de negociaciones políticas en Venezuela entre el Gobierno y la oposición agrupada en torno a la Asamblea Nacional de 2015.

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En un mensaje emitido a través de su portavoz, la oficina de gobierno hizo un llamado a la liberación inmediata de todos los presos políticos e instó a garantizar la participación de todos los actores hacia unas elecciones “libres, justas y creíbles”.

En un comunicado difundido por el portavoz de la diplomacia estadounidense, Thomas Pigott, la Administración de Donald Trump se pronunció sobre los diálogos y elogió la manera en que se llevaron a cabo las conversaciones.

Another step forward in the Venezuelan-led process toward free, fair, and credible elections: reconciliation talks, advanced reforms to repressive laws, and more than 1,300 applications were received for 32 new Supreme Court seats. The United States continues its call for the immediate release of all political prisoners. https://t.co/4wg4JTixJS — Tommy Pigott (@statedeptspox) November 25, 2026

Estados Unidos se mostró complaciente de que Venezuela siga impulsando “las reformas institucionales y las libertades políticas necesarias” tras operación en la que el dictador Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, fueron detenidos el pasado 3 de enero.

Washington ha destacado especialmente los pasos dados para reconstruir un Tribunal Supremo de Justicia independiente, cuyo plazo de postulación para renovar a 32 magistrados y altos cargos judiciales cerró el pasado 18 de noviembre con más de 1.300 aspirantes.

Por otro lado Estados Unidos destacó el compromiso de reformar antes de que acabe este año “leyes represivas”, entre ellas la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo.

Asimismo, el departamento dirigido por Marco Rubio ha valorado el acuerdo para abrir una consulta con todas las organizaciones políticas de cara a modificar la Ley de Partidos Políticos, además de la regularización de las concesiones de determinados medios de comunicación audiovisuales.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, lee los acuerdos tras firmarlos junto a la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera Foto: AFP

“Alentamos a ambas partes a seguir cumpliendo sus compromisos, asegurando la participación de todos los actores políticos y avanzando hacia elecciones creíbles. Reiteramos nuestro llamamiento para la liberación inmediata de todos los presos políticos”, dijo Pigott.

EL funcionario expresó el respaldo de Estados Unidos al plan en tres fases diseñado por Trump y Rubio para la estabilización, recuperación económica y reconciliación política del país.

El pronunciamiento de Washington llega después de que las delegaciones encabezadas por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, y la representante de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, cerraran este lunes en Caracas el cuarto ciclo de diálogo con un acuerdo de ocho puntos.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, estrecha la mano de la líder opositora venezolana Dinorah Figuera en el Departamento de Estado en Washington D. C. el 9 de octubre de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP) Foto: AFP

Lo firmado incluye también iniciar la reforma de la Ley Constitucional contra el Odio para despenalizar conductas y revisar las concesiones de canales como Globovisión, Venevisión, Televen, Fe y Alegría, VTV, ANTV y emisoras comunitarias, junto a una hoja de ruta para recuperar el oro venezolano retenido en Reino Unido.