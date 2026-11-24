Un juez federal de Washington suspendió el procedimiento que Telefónica inició para ejecutar en Estados Unidos un laudo que obliga a Colombia a pagar 379,8 millones de dólares, más intereses y costas.

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La orden, firmada el 18 de noviembre por John D. Bates, de la Corte del Distrito de Columbia, mantendrá congelado el caso hasta que el comité de anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) decida.

El fallo no anula la indemnización ni significa que Colombia haya ganado. Bates concedió la suspensión solicitada por el Estado, pero dejó pendiente su petición para desestimar la demanda por falta de jurisdicción.

También rechazó, sin perjuicio, la solicitud de Telefónica para obtener una decisión favorable mediante los documentos presentados o una sentencia sumaria.

EE. UU. frena corbo de 380US$ millones. Foto: Getty Images

El magistrado explicó que ambos procesos examinan asuntos similares: si Colombia aceptó someterse al arbitraje y si el tribunal del Ciadi tenía competencia.

Advirtió que “litigar esencialmente las mismas cuestiones en dos foros separados” puede producir resultados incompatibles. Por eso consideró conveniente esperar al comité antes de avanzar con la ejecución en Estados Unidos.

La decisión también ponderó las consecuencias para las partes. Colombia tendría que defenderse en dos escenarios y podría recuperar activos si el laudo fuera anulado después de ejecutarse.

La empresa deberá afrontar una demora en el cobro, aunque el monto sigue generando intereses. Bates estimó que la anulación podría resolverse en los próximos meses.

El origen está en tres contratos de concesión móvil firmados en 1994 entre el Ministerio de Comunicaciones y Colombia Telecomunicaciones.

Telefónica adquirió el 67,5 % en 2004. Al vencer los contratos en 2014, surgió una disputa sobre los bienes que debían regresar al Estado: el Gobierno reclamó los activos y la compañía sostuvo que solo debía revertirse el espectro radioeléctrico.

En 2017, un tribunal arbitral ordenó a Colombia Telecomunicaciones pagar cerca de 547 millones de dólares por los activos.

Telefónica aseguró que aportó 379,8 millones para que su filial cumpliera. En 2018 acudió al Ciadi y alegó que Colombia incumplió el tratado bilateral de inversiones firmado con España en 2005.

La situación con el caso Telefónica aún no tiene una respuesta clara. Foto: Getty Images

El tribunal internacional falló a favor de Telefónica el 12 de noviembre de 2024. Colombia pidió anular el laudo el 6 de diciembre. La audiencia se celebró en junio de 2026 y las partes presentaron sus escritos en agosto, pero el comité aún no ha resuelto.

Bates rechazó exigir una garantía económica durante la suspensión, pues consideró que imponerla equivaldría a tratar la indemnización como una sentencia validada.

Ordenó a las partes presentar un informe conjunto antes del 15 de enero de 2027 y advirtió que podría levantar la suspensión si el proceso se prolonga.

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Por ahora, la decisión detiene la vía judicial estadounidense. El desenlace dependerá del comité del Ciadi y de los pasos posteriores para reconocer o ejecutar el laudo.