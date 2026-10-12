Presidente Abelardo De La Espriella sostuvo conversación telefónica con Marco Rubio. ¿De qué hablaron?

En un esfuerzo por consolidar los lazos diplomáticos entre Colombia y los Estados Unidos, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, sostuvo una conversación telefónica este lunes, 12 de octubre, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El diálogo, que tuvo lugar a la 1:00 de la tarde y se extendió por más de 15 minutos, sirvió para que los líderes políticos abordaran de manera directa la situación actual del país, sus principales acontecimientos y los desafíos que enfrenta actualmente.

De La Espriella y Rubio conversaron sobre la relevancia del apoyo mutuo y la cooperación bilateral e hicieron hincapié en la necesidad de continuar con el fortalecimiento de las relaciones estratégicas que históricamente han unido a Colombia y a Estados Unidos.

“La conversación permitió intercambiar perspectivas sobre el contexto que atraviesa Colombia, así como sobre los asuntos de interés común para ambas naciones, particularmente en materia de seguridad, cooperación y estabilidad regional”, señaló la Presidencia de la República.

Tras finalizar la llamada, el Gobierno nacional destacó la trascendencia de mantener una comunicación directa, fluida y permanente con el gobierno de los Estados Unidos, al cual ratificó como un socio estratégico fundamental.

De igual manera, enfatizó en la importancia de seguir fortaleciendo los mecanismos de cooperación existentes, con el fin de enfrentar de manera conjunta los desafíos compartidos que impactan a ambas sociedades.

La Presidencia de la República reafirmó su compromiso con la construcción y el mantenimiento de una relación bilateral sólida. Según el reporte oficial, esta alianza estratégica debe continuar basándose firmemente en principios fundamentales como la confianza, el respeto mutuo, la cooperación activa y la defensa irrestricta de los intereses de ambas naciones.

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