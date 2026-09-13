De La Espriella revela en alocución qué acordó con Marco Rubio y anuncia importante movimiento de EE. UU. en Colombia

El presidente Abelardo De La Espriella dedicó un apartado de su alocución de este domingo a explicar los resultados de la reunión que sostuvo esta semana con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Barranquilla.

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El mandatario presentó los llamados “acuerdos de Barranquilla”, una hoja de ruta que, según explicó, estará enfocada en reconstrucción, economía y seguridad.

Una nueva etapa con Estados Unidos

De La Espriella aseguró que la reunión con Rubio busca abrir una etapa diferente en la relación entre ambos países y destacó que el encuentro se realizó en Barranquilla como una señal de su intención de gobernar desde las regiones.

“De esa reunión con el secretario Rubio surgió una hoja de ruta que hemos denominado los acuerdos de Barranquilla, construida alrededor de tres grandes objetivos o propósitos: reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio”, afirmó el presidente.

De La Espriella y Marco Rubio trazaron tres objetivos: “reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio” Foto: Presidencia.

En materia de reconstrucción, el mandatario señaló que Estados Unidos ya entregó 26,5 millones de dólares en asistencia humanitaria después del terremoto y que ahora se pretende avanzar hacia una cooperación de largo plazo.

“Queremos atraer inversión hacia infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción productiva”, dijo De La Espriella.

Inversión, industria y empleo

El presidente también planteó ampliar la relación económica con Estados Unidos mediante oportunidades en sectores como energía, infraestructura, tecnología, industria, reconstrucción y minerales críticos.

“Colombia no puede resignarse a exportar materias primas. Queremos inversión, procesamiento, transferencia tecnológica, industrialización y sobre todo empleo digno y de mejor calidad para los colombianos”, sostuvo.

De acuerdo con De La Espriella, Colombia aportará proyectos, territorio y reglas claras, mientras se buscará movilizar inversión, financiación, tecnología y capacidad empresarial.

Más cooperación en seguridad

Otro de los ejes estuvo relacionado con la seguridad. El mandatario dijo que quiere que Colombia vuelva a ser el principal socio de seguridad de Estados Unidos en Suramérica.

En ese contexto, aseguró que presentó a Rubio el Plan Patriota siglo XXI, con el que busca fortalecer capacidades en aviación, radares, drones, sistemas antidrone, defensa aérea, inteligencia, ciberdefensa, movilidad y fuerzas especiales.

Durante la alocución, De La Espriella dijo que presentó a Marco Rubio el Plan Patriota siglo XXI Foto: Presidencia

También propuso un acuerdo de varios años para enfrentar el narcoterrorismo y perseguir toda la cadena criminal.

“Mi posición es clara e inequívoca, colombianos. Nuestro país va a cumplir sus compromisos y exige una corresponsabilidad efectiva en la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen transnacional”, afirmó.

El anuncio para Barranquilla

Al final de este apartado, De La Espriella reveló un proyecto específico para la ciudad.

“Vamos con la ayuda de Dios a tener un consulado de los Estados Unidos en la ciudad, acercando servicios a los ciudadanos y profundizando los vínculos económicos y empresariales con el Caribe colombiano”, anunció.

El presidente cerró su explicación asegurando que la relación con Estados Unidos debe construirse desde los intereses nacionales y no desde la dependencia.

“Colombia se relaciona con el mundo desde sus propios intereses nacionales, con soberanía, autonomía, pragmatismo y visión de largo plazo”, concluyó el presidente Abelardo De La Espriella.