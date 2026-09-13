San Victorino naufraga frente a las navieras de Temu y Shein: comerciantes prenden las alarmas por grave situación que enfrentan

San Victorino es una de las zonas más populares de Bogotá, dado que desde hace varias décadas se conoce como el mercado mayorista más grande de la capital colombiana. Existe una convicción popular que dicta que allí se puede encontrar “de todo”. Desde ropa para niño, adulto, pijamas, sombreros, artículos para el hogar, artículos escolares, decoración para fiesta, entre otros.

Sin embargo, desde hace varios años, los comerciantes han venido sintiendo pasos de animal gigante con la competencia china. Aunque desde hace un tiempo, los artículos del país asiático invadieron el mercado y estos supieron aprovecharlos, ahora enfrentan dos graves problemas.

Los comerciantes de San Victorino aseguran que las ventas han caído en los últimos años ante el crecimiento de las compras por internet y la llegada de productos importados. Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

El primero tiene que ver con los gigantes Temu y Shein, dos plataformas de comercio rápido de internet, que mueven un alto volumen a precios a los que es imposible competir. Durante los últimos días, la conversación se reactivó tras una denuncia hecha por la concejal Cristina Calderón, quien aseguró que los comerciantes del sector reportan una caída de hasta el 50 % de las ventas y un riesgo para 23.800 empleos.

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Es importante tener en cuenta que actualmente el sector reúne 25,000 empresarios, 23,800 empleos directos e indirectos, 54 centros comerciales, 17 manzanas y cerca de 90,000 visitantes diarios.

Calderón asegura que, sumado a los problemas de Temu y Shein, también está el problema del comercio informal, asegurando que son cientos los puestos que se arman al aire libre y que no pagan arriendo ni impuestos, pero que sí llegan a facturar hasta 60 millones de pesos mensuales.

Temu y Shein se han convertido en uno de los principales retos para los comerciantes de San Victorino, que advierten sobre el impacto de sus bajos precios. Foto: Semana

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, le dijo a SEMANA que el problema principal proviene de los minimís: “Esta situación, llamada los minimís, que es la posibilidad de comprar productos a través de estas plataformas sin IVA y sin arancel, está afectando gravemente a todo el comercio organizado del país. Se origina por el TLC con EE. UU., que pretendía que los productos que se comercian entre ambos países, que valgan menos de 200 USD, no tuvieran impuestos”, detalló.

Temu y Shein, los dos gigantes que preocupan a comerciantes de San Victorino

Detalló que entre los afectados se encuentra el sector de confecciones, productos de calzado, productos de cuero, productos de insumos agropecuarios, productos de decoración, de hogares, de acabados arquitectónicos, juguetería, que están muy afectados, dado que por menos de 200 dólares pueden entrar muchos productos de esta categoría.

Jonathan Mesa, comerciante del sector y dedicado a la moda masculina, aseguró que desde hace dos años, con la entrada fuerte de Temu, se empezó a ver el deterioro y la competencia de precios es muy difícil. Aseguró que ha tenido que tomar medidas para mantenerse vigente. Un ejemplo de ello fue el ajuste para realizar prendas alusivas al mundial de fútbol.

Miles de comerciantes y trabajadores dependen de la actividad comercial de San Victorino, uno de los principales centros de comercio mayorista de Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Básicamente, nosotros tuvimos el año pasado un 30 % de baja en ventas promedio anual. Esto comparado 2025 con 2024. Si se compara 2024 con 2023, la caída era de un 8 % a un 10 %”, detalló.