Bogotá se prepara para un antes y un después en la historia de la industria nacional, luego de confirmarse por primera vez la participación de trece diseñadores provenientes de los emblemáticos sectores de San Victorino y el Restrepo en las semanas de la moda más importantes del mundo. Los diseñadores harán parte del New York Fashion Week dentro del marco de Fashion Designers of Latin America, FDLA y la feria MOMAD 2025 en Madrid.

Esta dupla de eventos posiciona a la capital colombiana como un referente emergente dentro de la industria de la moda mundial.

Diseñadores del Restrepo y San Victorino participarán en las semanas de la moda de Nueva York y Madrid | Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Un salto cualitativo para la moda popular bogotana

Este avance histórico surge de un esfuerzo conjunto que busca integrar la moda popular de Bogotá y Cundinamarca al circuito global, gracias al colectivo Puente de la Cámara de Comercio de Bogotá. A través de procesos rigurosos de curaduría, mentoría y apoyo para la proyección internacional, los diseñadores han logrado transformar sus ideas y propuestas en colecciones aptas para conquistar pasarelas y vitrinas de nivel mundial, superando retos y evidenciando una notable evolución en la calidad y originalidad de sus creaciones.

Sobre la participación de los diseñadores, Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la CCB afirmó que “La Cámara de Comercio de Bogotá se ha propuesto internacionalizar con inclusión. Nuestros empresarios son los verdaderos protagonistas: con su talento, disciplina y creatividad han logrado transformar sus sueños en colecciones listas para conquistar los escenarios de moda más exigentes del mundo”.

Talento bogotano en Nueva York

De los trece diseñadores seleccionados, ocho serán los protagonistas en NYFW, uno de los cuatro grandes eventos globales que, junto a París, Londres y Milán, dictan las tendencias mundiales.

Marcas como Cannabis, reconocida por su innovación en textiles sostenibles con cáñamo; Divina Collection, que rinde tributo a la esencia de la tienda de barrio; y Lisantiny, especialista en calzado femenino desde hace más de dos décadas, representan la diversidad y el talento de Bogotá.

Otras propuestas como NUNK/NK y Seven7 mezclan la moda urbana con prácticas sostenibles y una fuerte visión global, mientras que Wanaawaa a cargo del diseñador Andrés Naranjo lleva la identidad local a un diálogo con tendencias internacionales. Cada una de estas marcas proyecta una identidad distinta, reflejando el vibrante ecosistema creativo de la ciudad.

La agenda en NYFW contempla desfiles, exhibiciones artísticas y proyecciones icónicas que convertirán el evento del 12 al 16 de septiembre en un trampolín para estos diseñadores. La pasarela oficial de las ocho marcas será el 14 de septiembre en el Starrett-Lehigh Building en Chelsea.

Impulso y proyección en MOMAD

Paralelamente, ocho marcas bogotanas participarán en MOMAD 2025, la mayor plataforma comercial del sur de Europa para la moda emergente y consolidada.

Mónica Bermúdez participará a través de su marca El maletero con sus chaquetas de cuero intervenidas artísticamente, Andrea Castro con su marca KOTT RISK, y Juan Carlos Ospina, creador de calzado artesanal bajo OC59, Vanessa Agudelos de With Love Maria, Alba Cristina Flórez de Santana Boots, Alejandra Hernández de NUNK / NK y Mónica Hernández de Seven7 presentarán propuestas que fusionan tradición y modernidad.

MOMAD, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre, permitirá a estos diseñadores interactuar con compradores, prensa y especialistas del sector, además de exponer sus colecciones en un stand exclusivo y desfile.