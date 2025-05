San Victorino y El Restrepo llegan a Bogotá Fashion Week 2025, Pilar Castaño da detalles sobre la pasarela que le apuesta a la democratización de la moda

Tras su debut en 2024, Puente, el colectivo de diseñadores emergentes de San Victorino regresa a la más reciente edición de la semana de la moda de Bogotá con una pasarela en la que las marcas participantes presentarán su colección otoño invierno 2025. Este año el proyecto además integrará por primera vez al sector de El Restrepo.

SEMANA conversó con Pilar Castaño, curadora general del proyecto sobre la pasarela de este martes 20 de mayo en el Centro de Convenciones Ágora, que contará con la presentación en vivo de la agrupación bogotana TIMO.

SEMANA: ¿Cómo surgió Puente?

P. C.: Se creó en la Cámara de Comercio de Bogotá, siempre siguiendo su lineamiento de colonizar sectores que ya de entrada tenía medio mapeados con el cluster del Gran San. Quería darles más visibilidad a esta cantidad de comerciantes que existen en el centro comercial más grande de Sudamérica, si uno une el Gran San, San Victorino, Punto Once y Neos.

Entonces querían darle esa visibilidad comercial a San Victorino y, bueno, conformamos un equipo con Ana María Londoño y con César Rincón para hacer la curaduría de unas marcas seleccionadas conjuntamente con la Cámara, de las cuales salieron 10 marcas. Puente simboliza la unión de dos culturas, del sur hacia el norte. La primera travesía fue del sur, del Bronx, a Ágora. La segunda fue el 22 de noviembre del 2024, del Bronx, o sea de San Victorino, al CFE, el edificio inteligente de la Alcaldía. Y ahora vamos por tercera vez, o sea, Puente 3 a Ágora de nuevo, pero esta vez con dos sectores productivos, palpitantes, vitales, como es el Restrepo y San Victorino en una pasarela el 20 de mayo a las 6 de la tarde.

Bogotá Fashion Week (BFW) Mayo 23 de 2024 segundo día Desfile San Victorino | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

SEMANA: ¿Cómo Puente está verdaderamente democratizando la moda local?

P. C.: Estamos recibiendo la creatividad, ese lenguaje multicultural que tienen estos comerciantes de años, porque son realmente familias que vienen trabajando en el comercio, en la industria, en la producción de prendas desde hace más de seis generaciones. Con estos madrugones a las 3 de la mañana, eso está siempre plasmado en chaquetas que hemos producido para los desfiles.

Entonces, ese lenguaje es un lenguaje que no se conocía, que no se había potencializado mediáticamente. No había tenido la vitrina que da una pasarela, como ha sucedido en el Bogotá Fashion Week la primera.

Ahora con la internacionalización, yéndose a Nueva York y a Madrid, a la pasarela de Nueva York del Fashion Week el 14 de septiembre y el 11 de septiembre en el FEMA en Madrid, pues yo creo que vamos a mostrar de lo que estamos hechos, produciendo denim y tejido de punto y otros materiales muy diversos como el encaje, el lúrex, la piel sintética, los aplicados, los bordados, todo lo que hacen ellos en su imaginario popular. Lo vamos a ver en estas pasarelas.

SEMANA: ¿Qué verán los asistentes de la pasarela del martes?

P. C.: Un crisol, un caleidoscopio de propuestas de calle. Por ejemplo, Cannabis quiso mostrar la destrucción a través del denim, la desestructuración a través del denim, de los lavados, pensando en una sociedad que está un poco perdida, que tiene muchos cuestionamientos. Yo siempre he dicho que la moda es una posición política, eso lo vamos a ver en estas estructuras, pero no olvidando nunca el arte sartorial impecable.

También vamos a ver una moda lúdica, con Ismo, inspirada en los peluches del Gran San, en las pijamas de los niños, de los bebés. Se hicieron unos abrigos gigantescos, unos pantalones y unas chaquetas para jugar, porque la moda debe hacer sonreír, debe ser divertida. Entonces vamos a ver eso. Al mismo tiempo, hay una sofisticación de encajes, de transparencias, y una moda muy sensual. Todo eso hace parte del lenguaje de San Victorino.

SEMANA: ¿Cuántas salidas se verán en la pasarela?

P. C.: Cada marca tiene cuatro salidas. Van a ser seis marcas de San Victorino y cuatro marcas del Restrepo.

SEMANA: Hablemos de las marcas participantes. ¿Cómo fueron escogidas para ser parte de Puente?

P. C.: Después de una larguísima curaduría hecha por mi equipo, noches enteras curando, mirando, tocando materiales, escuchando las historias de cada uno de ellos: qué querían producir, a quién querían llegar, con qué se sentían seguros, cuál era su inspiración, quiénes son sus ídolos, cómo se inspiran. Todo eso hace parte del historial, de la columna vertebral de un creador.

Por ejemplo, McQueen en un momento dado se inspiró en La Divina Comedia de Dante, y así ha sido cada historia de cada diseñador. Pero McQueen siempre tenía ese arte sartorial porque estudió en St. Martins y trabajó el oficio de los sastres en Savile Row. Eso es para dar un ejemplo de que cada diseñador tiene su recorrido, su educación; se han ido moldeando y se han vuelto profesionales con mucho trabajo y siempre rodeados de sus familias.

SEMANA: Hablemos sobre el camino a la internacionalización de Puente. Por ejemplo, la posibilidad de que algunas marcas lleguen a Nueva York o Madrid. ¿Por qué apostarle a estas marcas?