Fernando Botero es uno de los artistas más importantes de la historia moderna del arte colombiano. Aunque su muerte conmocionó el panorama artístico mundial, sus obras se convierten en piezas vivientes que hablan de la persona que en algún momento se dedicó a realizarlas.

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Si el maestro Botero estuviera vivo, este domingo 19 de abril cumpliría 94 años. Sin embargo, con el fin de no dejar pasar desapercibida la fecha, se estrenará una pieza audiovisual titulada Gracias, Botero.

El cortometraje cuenta con la narración de sus tres hijos. Foto: Cortesía Fundación Botero

Esta producción cuenta cómo fue el funeral de Estado realizado en Colombia y el entierro efectuado en la Toscana.

Con la narración de sus tres hijos, se puede vislumbrar cómo fueron aquellos instantes en los que se combinó el dolor de la pérdida de un ser querido con el vacío gigantesco que dejó su muerte para el arte mundial.

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El cortometraje, dirigido por el cineasta canadiense-irlandés Don Millar, fue grabado en diferentes locaciones importantes para el artista, como Bogotá, Medellín y Pietrasanta.

Cortometraje Fernando Botero. Foto: Cortesía Fundación Fernando Botero

La producción estuvo a cargo de New Theory Pictures, de Vancouver, Canadá. Juan Carlos Botero, hijo del fallecido artista, mencionó: “Gracias, Botero recoge el momento más conmovedor de nuestras vidas: el regreso de mi padre a Colombia para su despedida. Fue un homenaje profundamente sentido, donde el país entero pudo acompañarlo. Lo que vivimos en Bogotá y Medellín fue sobrecogedor”.

Del mismo modo, hizo énfasis en la importancia del evento como un espacio de despedida de alguien que dejó en alto el nombre de Colombia: “Miles de personas no solo fueron a despedir al artista, sino a alguien a quien querían y admiraban de verdad. Ese cariño —marcado por su generosidad y su calidad humana— es el corazón de este cortometraje. Este documental deja ver algo excepcional: el amor recíproco entre Fernando Botero y su país”.

La muerte de Botero dejó un vacío en el panorama artístico mundial. Foto: Cortesía Fundación Fernando Botero

Por su parte, Don Millar, refiriéndose al impacto del filme, precisó que aquellos momentos “espontáneos” son los que más se pueden resaltar.

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Además, mencionó algunos de esos momentos que son muestra de la espontaneidad relatada: “En Medellín, una multitud bulliciosa y emotiva comenzó a cantar el himno antioqueño frente a la catedral. Días después, en el cementerio de la Toscana, un visitante colombiano le rindió un homenaje espontáneo a Botero; fue totalmente inesperado y ni siquiera sé quién era. Ambos eventos aparecen en la película”.

Actualmente se puede ver el tráiler, que dura un poco más de dos minutos, en www.graciasbotero.com. El estreno se realizará el 19 de abril y se podrá ver de manera gratuita en la misma página web donde se muestra el tráiler.