Del 16 al 19 de abril, el programa de artes de la Cámara de Comercio de Bogotá, ARTBO, presenta la décima edición de Fin de semana ARTBO, el evento de ciudad que este año celebra su primera década consolidándose como uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad. Durante cuatro días, el evento ofrecerá una amplia programación sin costo y abierta al público en distintos puntos de Bogotá.

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En esta edición especial, la programación se amplía: serán cuatro días de programación que permitirán a los visitantes recorrer 86 espacios culturales distribuidos en ocho circuitos artísticos: Kennedy (novedad), Centro Histórico, Macarena, Teusaquillo, Chapinero, San Felipe, Nogal (novedad) y Chicó (novedad). A través de galerías, museos, instituciones, espacios autogestionados, librerías y espacios de diseño, el público podrá explorar la diversidad de prácticas artísticas contemporáneas en la ciudad y acercarse a la oferta cultural de cada circuito.

Un destacado de esta edición es la reapertura de la Sala de Exposiciones de la Cámara de Comercio de Bogotá – Sede Kennedy para fortalecer la descentralización del arte y ampliar la oferta cultural hacia nuevos territorios.

Jaime Martínez, Director del Programa ARTBO, afirmó que “Fin de semana ARTBO ha ampliado el impacto del arte en la ciudad a través de su apuesta año a año, que ha promovido la formación de nuevos públicos, la difusión, circulación y comercialización del arte en la ciudad, así como el fortalecimiento de la industria cultural y creativa en torno a las artes plásticas. En 2026 ofrecemos más días de programación, más espacios culturales por explorar, más circuitos artísticos por recorrer”.

Más de 160 actividades gratuitas, entre exposiciones, visitas guiadas, talleres, conversatorios y programación artística. Foto: CCB / A.P.I.

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Durante los cuatro días, los asistentes podrán disfrutar de más de 160 actividades sin costo, entre las que se incluyen exposiciones, visitas guiadas, talleres, performances, conversatorios, lanzamientos editoriales y eventos musicales y audiovisuales. Además, el evento contará con rutas de transporte sin costo (Bus ARTBO) que conectarán los principales circuitos, facilitando el acceso del público a la programación.

Conversaciones

El espacio enfocado en el aprendizaje y discusión de temas clave del arte contemporáneo se realizará bajo la curaduría de Raphael Fonseca, Jefe del Departamento de Arte Moderno y Contemporáneo Latinoamericano del Denver Art Museum. Esta franja reunirá a destacados curadores, artistas y académicos nacionales e internacionales en una programación de siete paneles durante tres días, para reflexionar sobre el arte contemporáneo global. Todas las sesiones contarán con traducción simultánea inglés-español y acceso gratuito.

Encuentro Editorial

En el marco de los diez años, el Encuentro Editorial se realizará en la Sala de exposiciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero. Este espacio reunirá editoriales independientes, artistas y colectivos que exploran el libro como objeto artístico, con propuestas como fanzines, libros de artista y publicaciones experimentales, consolidándose como un punto de encuentro entre arte contemporáneo y edición.

Una ciudad para recorrer a través del arte

Fin de semana ARTBO 2026 contará con la participación de 22 museos e instituciones, 34 galerías, 15 espacios autogestionados, 6 librerías y 9 espacios de diseño, integrando una programación diversa que refleja la riqueza del ecosistema artístico de Bogotá.

En total, participarán 280 artistas (231 nacionales y 49 internacionales) provenientes de 27 países, con una amplia presencia de prácticas como cerámica, performance, fotografía, pintura y bordado. Asimismo, el evento reafirma su apuesta por la formación de públicos a través de un equipo de mediación que acompañará los recorridos y fomentará el diálogo entre artistas, obras y visitantes.

Participación de 280 artistas (231 nacionales y 49 internacionales), provenientes de 27 países. Foto: CCB / A.P.I.

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Horarios

Jueves 16 y viernes 17 de abril: 2:00 p. m. a 8:00 p. m.; sábado 18 de abril: 12:00 m. a 8:00 p. m.; domingo 19 de abril: 12:00 m. a 6:00 p. m.

*Consulte la agenda de circuitos en este enlace.