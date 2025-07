La diseñadora barranquillera Silvia Tcherassi será la encargada de abrir la Semana de la Moda de Madrid

View this post on Instagram

Orgullo colombiano

Su influencia trasciende las pasarelas y llega al séptimo arte y la televisión: sus piezas han brillado en producciones de primer nivel. En “Emily in Paris”, el icónico bolso Toblach en tono amarillo fue usado por el personaje protagonista, destacando el sello colombiano en una trama global. Otros ejemplos incluyen una blusa diseñada para la serie “You” y exclusivos diseños para “And Just Like That 2”. Además, sus creaciones han aparecido en “The Bold Type”, “Gossip Girl”, “Three Women” y “All American”, confirmando la versatilidad y alcance de su firma en contextos diversos y de alta visibilidad .