Silvia Tcherassi impulsa la moda colombiana en alianza con prestigiosa escuela de Miami

Hakan Baika, fundador y presidente del Istituto Marangoni en Miami, resalta la importancia de este acuerdo para el desarrollo de la moda en la región. “Colombia siempre ha sido un país de talentos excepcionales. En nuestro Istituto, muchos de los mejores estudiantes son de aquí. Sin embargo, es un desafío que la creatividad emergente pueda posicionarse en un escenario tan competitivo como el de la moda internacional. Miami, que no ha sido tradicionalmente una capital de la moda, ha venido creciendo, por lo que creemos que esta ciudad es el puente perfecto entre Latinoamérica y el resto del mundo. Nosotros queremos ser pioneros y participar en ese proceso”, aseguró Baika.

Además de recibir una beca completa, el beneficiario de la primera ayuda también podrá tener un espacio de práctica durante seis meses en la empresa de Tcherassi, con lo cual no solo perfeccionará su conocimiento en la materia, sino que tendrá un acercamiento del funcionamiento del negocio de la moda. “Este es un paso crucial para la industria colombiana, pues además de tener ya experiencia en la confección, por ejemplo, puede proyectarse a llegar a un siguiente nivel comercial” agregó.

“Recuerdo que cuando comencé, Colombia no era reconocida por la moda, quizás por nuestras materias primas sí, pero no por el diseño. En su momento incluso diseñadores extranjeros venían a Latinoamérica por inspiración. Hoy tenemos la oportunidad de ser nosotros los que transformamos elementos tradicionales en piezas de lujo, lo que sin duda impulsará, no solo al diseñador, sino también a nuestros artesanos”, comentó.