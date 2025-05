Sofía Espinosa Tcherassi, hija de la reconocida diseñadora barranquillera habla sobre su exitosa carrera, “me invitaron a hablar a Harvard”

Con 27 años, Sofía Espinosa Tcherassi se consolida como uno de los nuevos rostros de una generación de directores creativos en la industria de la moda mundial. A propósito del lanzamiento en Bogotá de Sublime Gestures, una cápsula demi-couture dedicada a las novias y un tributo a la belleza de las texturas contrastantes, SEMANA conversó con la joven diseñadora que ya traza su legado dentro de la compañía de su madre, Silvia Tcherassi, así como en el mundo de la moda internacional.

SEMANA: ¿Qué significa para usted y para su mamá el lanzamiento de este nuevo espacio que inauguran en Bogotá?

Sofía Espinosa Tcherassi: Es muy importante porque este es nuestro segundo salón de novias en el mundo. Durante 25 años estuvimos solo en Miami, en nuestro atelier de Coral Gables, y ahora abrimos esta segunda locación en Bogotá. Queremos recibir no solo a las novias de Colombia, sino también a todas las novias de Latinoamérica. Desde hace dos años comenzamos a hacer una cápsula anual de novias. El mercado ha cambiado. Muchas novias quieren casarse en seis meses y necesitan medirse opciones. Así nacen estas cápsulas: una por año. Esta es la segunda, y la idea es ofrecer una experiencia más directa, sin dejar de lado el detalle y la personalización.

SEMANA: Además de estar a cargo de este lanzamiento para novias, ¿qué otro rol desarrolla usted en la marca?

S.E.: Sí, yo soy la directora de ready-to-wear y estoy a cargo de seis colecciones al año: pre-spring, spring, pre-fall y fall, que son las cuatro tradicionales, y luego están high summer y holiday. Cada una tiene su identidad. Por ejemplo, holiday está pensada para celebraciones como Año Nuevo, Navidad, Acción de Gracias. Todo lo desarrollo con un enfoque muy analítico y pensando en lo que realmente quiere y necesita nuestra clienta.

SEMANA: A los 27 años, usted ya lidera un rol clave en una marca de reconocimiento internacional. ¿Cómo vive esa responsabilidad siendo tan joven?

S.E.: Es un honor que la compañía me haya abierto las puertas. También es un honor que mi mamá me haya dado esa confianza y que respete mi opinión. Esto no fue una decisión de un día para otro. Yo empecé oficialmente a los 22 años, cuando me gradué de Parsons. Siempre estuve involucrada orgánicamente desde niña, acompañando a mi mamá a la oficina, a los desfiles, a elegir telas. Me ayudó mucho el hecho de haber vivido en Nueva York porque allí hice muchas pasantías, que no solo estuvieron enfocadas en el diseño de moda. Todo eso me dio una visión 360 de la industria. Eso me permitió entender la compañía.

SEMANA: Hablando de su familia, ¿cómo se siente trabajar en un equipo en el que también están su mamá, su hermano y hasta su abuela?

S.E.: Es interesante porque es una conexión muy natural. Con mi mamá no hay diferencia entre lo personal y lo profesional, porque amamos lo que hacemos. Podemos estar un sábado almorzando y hablando de la más reciente colección, o estar en el atelier y pasar a hablar de cosas personales. Es una relación muy orgánica y compartida con toda la familia. Eso lo siento también con mi hermano y mi papá, que también están en la empresa. La respuesta es que nos encanta lo que hacemos.

SEMANA: ¿Recuerda cuándo se dio cuenta de que su mamá era Silvia Tcherassi, una figura importante en la moda?

S.E.: Creo que siempre lo supe. Desde que nací estuve con ella en la oficina. A las dos semanas de haber nacido, ya estaba con ella viajando y comprando telas. Siempre fue natural para mí, nunca un momento de “wow!, lo descubrí”. Nunca fue una sorpresa.

SEMANA: ¿Cuál ha sido la influencia de su abuela en su carrera?

S.E.: Ella y mi mamá comenzaron esto juntas hace más de 30 años. Tanto mi abuela como mi mamá han sido mis mentoras. Ambas son muy diferentes. Mi mamá es muy creativa, es una artista; su creatividad y su disciplina son inspiradoras. Mi abuela es una mujer culta, organizada y avanzada para su tiempo. Uno de los mejores consejos, y más sabios, que me ha dado ha sido: “El mundo es de los que se atreven”. Ella siempre me ha dicho: “Sofía, tú te tienes que atrever”. Gracias a ese consejo, yo me lancé a pedir una pasantía en Óscar de la Renta, quien fue mentor de mi mamá. Recuerdo que estaba en una cena y escuché a alguien decir que trabajaba en Óscar de la Renta, y me atreví a preguntarle sobre una pasantía. Todo lo que he logrado es porque me he atrevido.

SEMANA: Antes de unirse oficialmente a la marca de su mamá, usted trabajó en otras muy reconocidas de la industria de la moda global. ¿Cómo fue esa experiencia?

S.E.: Para mí siempre fue importante tener esa visión 360 de la industria. Entonces, por ejemplo, en Óscar de la Renta estuve en relaciones públicas y aprendí cómo se debe comunicar de manera específica una colección. Después pasé por W Magazine, que forma parte de Condé Nast; fue impresionante estar allí porque quedaba en el edificio del World Trade Center y sentía verdaderamente esa adrenalina de estar en Nueva York, que, a la fecha, no sé con qué compararla. Después pasé a The Row, una marca minimalista, y allí hice prensa y aprendí a prestarles atención a los detalles. Luego pasé a Gabriela Hearst, una diseñadora uruguaya, y en ese lugar estuve en el campo de ventas. Eso definió mi rol actual en ready-to-wear, porque yo soy muy analítica.

SEMANA: ¿Cuál diría que es su sello personal dentro del universo Silvia Tcherassi?

S.E.: Creo que mi aporte más grande ha sido respetar lo que ya funcionaba y no tratar de cambiarlo todo, sino expandirlo. Pienso que si esto ha sido exitoso por 30 años, ¿por qué yo voy a venir aquí a cambiarlo? Lo que sí he hecho es añadir nuevas categorías, nuevas colecciones, pero sin perder la esencia de la marca. Ahora la hija de nuestra clienta tradicional también puede encontrar algo en nuestras colecciones.

SEMANA: ¿Qué sintió cuando uno de sus bolsos se viralizó luego de aparecer en la serie Emily en París?

S.E.: Fue increíble. Por esa razón nosotros le cambiamos el nombre que tenía ese bolso y ahora se llama Emily Bag por la serie. Justo en ese momento estábamos lanzando el Sofía Bag, inspirado en un diseño de archivo de 2006. Es curioso porque ese bolso era un complemento de la colección y terminó llevándose toda la atención. Fue un momento muy especial, se agotó completamente. Pero lo de Emily en París no ha sido el único momento; también ocurrió con Jennifer López cuando usó uno de nuestros vestidos en una fiesta de los Óscar. Ella usó un diseño muy sofisticado y fue hermoso verla representando a la marca en ese contexto.

SEMANA: ¿Qué diseñadores admira?

S.E.: De los grandes que admiro mucho y me encantan, Dries Van Noten y Phoebe Philo. De emergentes colombianos, hay muchos, pero tengo que ponerme al día. Sigo varias marcas con mucho potencial.

SEMANA: Una anécdota inolvidable en su carrera.

S.E.: Yo nunca me imaginé que algo así pasaría, pero me invitaron a hablar a Harvard. Y yo siento que, si a uno lo invitan a hablar a Harvard, es porque lo está haciendo bien, y a mí me invitaron a dar una charla a mis 26 años. Fue un momento en el que le hablé a un grupo de estudiantes sobre cómo una marca puede ser hecha en Suramérica y formar parte del mundo. Ese momento para mí fue increíble, me inspiró y aprendí. Fue un honor contar nuestra historia allí.

SEMANA: ¿Ha sentido presión por mantener el legado familiar?

S.E.: No lo siento como presión, sino como una responsabilidad. Admiro a quienes crean algo desde cero, como lo hizo mi mamá. Pero también tiene mucho mérito mantener y hacer crecer lo que ya es exitoso.

SEMANA: ¿Ha pensado en lanzar su propio proyecto personal?

S.E.: Lo pienso a veces, pero, por ahora, no. Hay muchas cosas que aún quiero hacer dentro del universo de Silvia Tcherassi. Además, ya tengo mis proyectos personales; por ejemplo, al ser embajadora de Tiffany. Ahora siento que hay muchas cosas que quiero explorar, pero te propongo que hablemos en cinco años a ver si cambia mi respuesta.

SEMANA: ¿Qué gran novedad viene para la marca?