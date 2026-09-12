Abelardo De La Espriella reaccionó a la portada de SEMANA y pidió al minDefensa y minJusticia coordinar sometimiento a la justicia

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reaccionó este sábado a la más reciente portada de SEMANA, en la cual se divulgó una entrevista de Salud Hernández-Mora con uno de los jefes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

“Presidente, estoy dispuesto a entregarme”: uno de los comandantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra le envía un mensaje a Abelardo De La Espriella tras caída de Bendito Menor

En la entrevista, Fredy Castillo Carrillo habló desde su escondite tras la muerte de alias Bendito Menor y le envió un mensaje contundente al jefe de Estado, quien en un mes de mandato puso fin a las negociaciones de paz que venía adelantando el anterior Gobierno.

“Quiero enviar un mensaje al doctor Abelardo De La Espriella, quien ya canceló los diálogos de paz que teníamos. Quiero decirle que en ningún momento nos hemos burlado de la Constitución de Colombia ni tampoco del gobierno americano”, señaló Castillo Carrillo.

El jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada aseguró estar “dispuesto a someterme a la justicia, pero con unas garantías” y resaltó que está listo para ayudar para que el grupo criminal también se pueda someter a la ley.

“¿Quién me garantiza que yo me entregue y no me den 40 años de cárcel en Colombia? Estoy dispuesto a entregarme; sin embargo, me gustaría decirle al presidente que haya una ley de sometimiento. Yo me puedo entregar ahora, pero ¿las demás personas de mi grupo?“, se cuestionó.

Al respecto, el jefe de Estado se refirió a la portada de SEMANA y le envió un mensaje a los ministros de Defensa, general (r) Jorge Mora, y de Justicia, Iván Cancino, para que empiecen con el proceso de sometimiento.

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“Señores ministros de Defensa y de Justicia, por favor, coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto”, escribió De La Espriella en sus redes sociales.

El mandatario les recordó que “aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias. Si no se entrega y continúa enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden es darle de baja, como en derecho corresponde”.

Sin embargo, en el diálogo con Salud Hernández-Mora, el jefe de esta estructura criminal fue enfático en que se somete a la justicia con “una ley de sometimiento” que le entregue “garantías”.

“Dejo claro que no le tengo miedo al Gobierno de Estados Unidos. Si hay una ley de sometimiento a la justicia, unas garantías, me entrego, ayudo, aporto para que se sepan muchas verdades que Colombia debe saber. Y voy a Estados Unidos y arreglo mi problema directamente”, indicó Castillo Carrillo.

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Y sentenció: “Me gustaría que hubiera una ley para cumplir las penas y se logre una paz real. Le digo al presidente que estoy dispuesto a someterme a la justicia de Colombia y de Estados Unidos. Pero él, como presidente y buen abogado —sé que lo es y ha tenido experiencia con asesorías que les brindó a grupos paramilitares anteriormente en los procesos de paz—, debe saber que yo tampoco voy a entregarme a la justicia sin saber cuántos años voy a pagar de cárcel”.