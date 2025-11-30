Suscribirse

Fuerte incendio en tradicional zona comercial de Bogotá la madrugada del domingo 30 de noviembre

Los cuerpos de emergencia atendieron la novedad y entregaron los primeros detalles de las operaciones.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

30 de noviembre de 2025, 1:20 p. m.
Incendio en locales comerciales de San Victorino en Bogotá.
Incendio en locales comerciales de San Victorino en Bogotá. | Foto: Incendio en locales comerciales de San Victorino en Bogotá.

Durante la madrugada del domingo 30 de noviembre de 2025, se presentó un fuerte incendio en la tradicional zona comercial de San Victorino, en Bogotá.

Tras los reportes a las líneas de emergencia de la ciudad, el Cuerpo de Bomberos hizo presencia por medio de diversas unidades, las cuales lograron controlar las llamas y adelantar los primeros procesos de investigación de los hechos.

Incendio estructural en una edificación, en San Victorino
Incendio estructural en una edificación, en San Victorino. | Foto: Incendio estructural en una edificación, en San Victorino

Por medio de su cuenta de X, el cuerpo de emergencia destacó las labores ejecutadas, en las cuales se resalta que no se presentaron personas lesionadas en medio de la conflagración.

“Con el apoyo de los equipos Técnico de Rescate y Aeronaves no Tripuladas, controlamos un incendio estructural en una edificación en San Victorino, a la altura de la Cra. 11 con Cll. 11. No se reportan personas lesionadas. Se activa el Equipo de Investigación de Incendios”, destacó el Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

De manera adicional, las autoridades de tránsito de Bogotá señalaron que, para contribuir con las labores de contención de las llamas, se realizó el cierre preventivo de las calles aledañas a las infraestructuras afectadas.

“Se realiza cierre vial preventivo en la carrera 12 con calle 11, debido a incendio estructural. Bomberos Bogotá en la zona”, destacaron las entidades de control de la ciudad.

Actualmente, la zona cuenta con presencia de los cuerpos de emergencia para concluir las labores y evitar que los puntos calientes vuelvan a retomar actividad.

Graves daños en los comercios afectados

En las imágenes compartidas por los Bomberos de Bogotá se aprecia la magnitud del daño generado en los locales e infraestructuras involucradas en el incendio.

Las llamas lograron consumir gran parte de la fachada de las locaciones y generaron una fuerte columna de humo que invadió las zonas aledañas.

A lo largo del día, las personas afectadas, en compañía de las autoridades de la ciudad, realizarán el inventario de los daños y se buscará determinar las causas que dieron origen a la conflagración.

En esta época del año, las personas deben tener especial cuidado con las instalaciones eléctricas. Además, se recomienda comprar los adornos navideños en lugares certificados y comprobar que queden desconectados al momento de salir de las viviendas o locales comerciales.

Por medio de las líneas de emergencia se pueden reportar las situaciones que se presenten con el objetivo de brindar una pronta respuesta.

Incendio en locales comerciales de San Victorino en Bogotá.

Redacción Nación

