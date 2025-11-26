Incendio letal en un rascacielos de Hong Kong mata a trece personas: el fuego arrasó con varias torres

Al menos trece personas murieron este miércoles, 26 de noviembre, en un incendio ocurrido en un complejo residencial de Hong Kong, según informó un funcionario local a la AFP.

“El Departamento de Bomberos atendió a un total de 28 víctimas, nueve de las cuales fueron declaradas muertas en el lugar del accidente”, declaró Chou Wing-yin, del servicio de bomberos, en una rueda de prensa.

“Otras seis fueron trasladadas al hospital en estado grave y cuatro de ellas fallecieron posteriormente”, agregó el funcionario.

This fire in Hong Kong’s Tai Po district killed at least 13 people (including a fire man). It’s raging out of control through 7 of 8 towers of this public housing development that’s home to more than 4,000 people#HongKong pic.twitter.com/vZvljZrclM — Ivan Watson (@IvanCNN) November 26, 2025

Un balance anterior del gobierno hongkonés daba cuenta de al menos cuatro muertos. Según un medio local, entre los fallecidos hay un bombero.

Las llamas devoraron los andamios de bambú de al menos tres bloques de apartamentos en Tai Po, un distrito del norte de Hong Kong, antes de extenderse a otras partes del complejo residencial de Wang Fuk Court.

En las imágenes en vivo podían verse columnas de humo sobre los edificios de viviendas.

Las autoridades tuvieron que cerrar segmentos de una autovía cercana, mientras los bomberos seguían luchando contra el incendio al caer la noche.

The absolutely devastating fire in Hong Kong killed at least 13 people and injured 28, and affected more than 1900 households. The questions echoing across social media: how could this happen, why wasn't the initial fire handled differently from the start? pic.twitter.com/Qx0JB7mYss — Manya Koetse (@manyapan) November 26, 2025

En los inmuebles afectados hay un número indeterminado de personas atrapadas, sin que por ahora haya detalles concretos sobre este extremo.

Los Bomberos han elevado al máximo nivel la alerta a causa del incendio, sin que por ahora se conozcan las causas, que están ya siendo investigadas por las autoridades, según ha recogido el diario The Standard.

Los heridos han sido trasladados a dos hospitales de Hong Kong, mientras que al menos una escuela ha sido abierta como refugio temporal.

El ‘número dos’ de los Bomberos, Derek Armstrong Chan, dijo que “la temperatura en el edificio es muy elevada”, lo que dificulta la entrada de los bomberos para llevar a cabo labores de rescate, afectadas además por el hecho de que ya ha anochecido en Hong Kong, reduciendo la visibilidad.

Los equipos de emergencia trabajan en la escena de un incendio en Wang Fuk Court, una urbanización en el distrito de Tai Po. | Foto: AP

“Los escombros y andamios del edificio afectado se están cayendo, lo que representa un peligro adicional para nuestro personal de primera línea”, dijo, antes de insistir en que los afectivos “seguirán intentando” llegar a los pisos afectados para buscar supervivientes, tal y como ha recogido el diario South China Morning Post.

Ante esta situación, la Cruz Roja de Hong Kong ha activado su línea de apoyo psicológico para dar atención a afectados y familiares de las víctimas del incendio, mientras se siguen investigando las causas del incendio.