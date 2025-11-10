Suscribirse

Explosión mortal en Nueva Delhi: declaran alerta máxima en Mumbai y publican impactantes imágenes en redes sociales

Un vehículo explotó en plena calle, muy cerca del Fuerte Rojo en la capital de India.

Redacción Mundo
10 de noviembre de 2025, 3:54 p. m.
Explosión en Nueva Delhi.
Al menos ocho personas han muerto a causa de una explosión registrada en un vehículo aparcado cerca del Fuerte Rojo de la capital de India, Nueva Delhi, según han confirmado las autoridades.

Por el momento no se han conocido detalles sobre el incidente y tampoco se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

“Ocho personas han muerto antes de llegar al hospital”, dijeron fuentes del Hospital Lok Nayak Jai Prakash Narayan a la agencia india de noticias ANI.

“Hay tres heridos en estado grave. Uno está estable”, han señalado, sin más datos al respecto. La explosión ha causado además daños materiales en la zona.

La Policía envió un equipo de operaciones especiales para analizar la situación en el lugar, ubicado cerca de una de las puertas de la estación de metro Fuerte Rojo.

Contexto: En video quedó registrada la impresionante explosión de un carro en Nueva York. Dejó heridos con quemaduras de gravedad

El lugar es un importante emplazamiento turístico de la capital de India y recibe a decenas de visitantes cada día.

Las imágenes difundidas mostraron llamas y humo saliendo de varios vehículos que se encontraban estacionados en la calle, en lo que se describió como una vía concurrida cerca de una estación de metro en la parte antigua de Delhi.

Al menos seis vehículos y tres mototaxis se incendiaron, según informó el subjefe de bomberos de Delhi, aunque los equipos de bomberos ya han extinguido las llamas.

“Oímos un ruido fuerte, nuestras ventanas temblaron”, dijo a NDTV un residente que no quiso dar su nombre.

La policía intentó dispersar a la multitud que se había congregado en el lugar del incidente, según reportaron medios locales.

El portavoz policial, Sanjay Tyagi, declaró que el caso está bajo investigación y que aún se desconocen las causas de la explosión.

Las autoridades locales informaron que la región de Uttar Pradesh se encuentra en alerta roja tras la explosión, según Aljazeera.

El funcionario provincial Amitabh Yash declaró a los medios locales que todos los altos funcionarios de Uttar Pradesh recibieron instrucciones de aumentar la seguridad en los lugares religiosos, los distritos sensibles y las zonas fronterizas.

