Una potente explosión ocurrió la mañana de este viernes, 10 de octubre, en una planta de fabricación de explosivos en el condado de Hickman, en el estado de Tennessee, EE. UU., dejando múltiples muertos, varios heridos y al menos 19 personas desaparecidas, según informaron las autoridades locales.

El estallido y las primeras reacciones

El evento se registró alrededor de las 7:45 a.m. hora local en las instalaciones de Accurate Energetic Systems, en la zona conocida como Bucksnort, cerca del límite entre los condados de Hickman y Humphreys.

Testigos dijeron que sintieron un fuerte estruendo que sacudió sus viviendas a kilómetros del lugar, mientras una columna de humo y escombros emergía en el cielo, según ABC News.

Las primeras unidades de emergencia inicialmente no pudieron ingresar al sitio, debido a detonaciones secundarias que se registraron tras la explosión principal. Finalmente, las operaciones de rescate comenzaron a medida que se estabilizaba la zona.

El alguacil del condado de Humphreys, Chris Davis, describió la escena como “lo más devastador que he visto en mi carrera” y advirtió que el edificio afectado quedaba prácticamente irreconocible: “No hay nada que describir, se ha ido”.

Un "estallido devastador" en una planta de explosivos de Tennessee ocurrió hoy en la mañana | Foto: Captura de pantalla video The Independent

Víctimas y desaparecidos

Aunque las autoridades han confirmado que hay víctimas mortales, hasta el momento no se ha revelado el número exacto de muertos.

Los reportes indican que 19 personas permanecen desaparecidas “19 almas que estamos buscando”, dijo el sheriff Davis en una conferencia de prensa.

Se sabe además que entre 4 y 5 personas fueron trasladadas a hospitales locales con heridas de diversa gravedad.

Hasta el momento, no se han divulgado los nombres de las víctimas ni detallado el estado de los que permanecen hospitalizados.

💥 EXPLOSIÓN EN FÁBRICA DE MUNICIONES EN TENNESSEE 🏭🔥🇺🇸



Varias personas murieron y otras están desaparecidas tras un estallido en una fábrica de municiones militares en el condado de Humphreys. Autoridades y cuerpos de rescate trabajan en la zona, mientras se teme por nuevas… pic.twitter.com/I5lOMy0lqM — Nuestro Diario (@NuestroDiario) October 10, 2025

¿En qué va la investigación?

El análisis de la causa de la explosión está en curso. Investigan agencias federales como el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y posiblemente el FBI, en coordinación con autoridades estatales y locales.

Una de las tareas iniciales será determinar si fallas técnicas, errores humanos o condiciones de seguridad inadecuadas pudieron desencadenar el desastre, así como si existía alguna acumulación de materiales peligrosos o una detonación accidental en proceso de manufactura.

Las autoridades también advierten que pueden registrarse pequeñas explosiones secundarias mientras persistan restos de materiales sensibles en la zona, lo que complica las labores de rescate e investigación.