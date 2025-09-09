Explosión en buzón postal sacude a un vecindario del condado de Orange

Un estallido registrado en Orlando sorprendió a los residentes de Whisper Lakes, una tranquila comunidad que nunca se imaginó que un buzón postal explotara en plena madrugada.

La explosión fue captada por las cámaras de seguridad y dejó daños en al menos 4 casas, encendiendo las alarmas de las autoridades locales y federales.

Así ocurrieron los hechos

Las cámaras de vigilancia captaron una camioneta acercándose al buzón de una vivienda en la madrugada.

Segundos más tarde, una persona desciende el vehículo y coloca en el buzón lo que parece ser el artefacto explosivo, y regresa rápidamente a la camioneta.

No pasó mucho tiempo cuando se produjo una fuerte explosión que dispersó escombros y dejó múltiples ventanas y partes del terreno afectadas en al menos cuatro propiedades adyacentes.

De a cuerdo a lo que han dicho algunos de los vecinos, el ruido fue tan potente que se confundió con el golpe de un avión o de un carro.

La detonación causó pánico entre los habitantes del lugar, quienes salieron rápidamente de sus hogares para ver qué había pasado.

“Fue algo muy fuerte, un estruendo que no esperábamos escuchar en este lugar”, relató José Luis, vecino de la residencia afectada. “Aquí vivimos familias con adultos mayores. Pedimos respeto por nuestra comunidad porque no sabemos qué pudo haber pasado si alguien estaba cerca del buzón en ese momento”.

El temor se apoderó del lugar

Pese a que no hubo muertos ni lesionados, el lugar quedó envuelto en un ambiente de tensión y temor. Muchos de los habitantes del sitio temen que vuelva a ocurrir un hecho similar y esta vez sí cobre la vida de algún vecino.

Sin embargo, hay quienes son más escépticos y consideran que esto fue un hecho aislado de algún bromista.

“Yo creo que fue algo aislado, no pienso que estemos en peligro. Pero sí asusta ver que alguien se tome el tiempo de hacer esto”, comentó Kathy, otra de las vecinas entrevistadas en el lugar.

Por su parte, los dueños de la vivienda afectada decidieron dejar pasar los hechos y no presentaron ninguna denuncia.

Esta decisión ha dejado cierta frustración ente algunos residentes, quienes consideran que se ha debido tomar el caso con mayor seriedad, debido al riesgo que se corrió.

El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos confirmó que está al tanto del caso y que mantiene coordinación con la Oficina del Alguacil del condado de Orange para esclarecer lo ocurrido.

Sin embargo, el seguimiento del caso es difícil, si quienes resultaron directamente afectados no presentaron denuncia alguna.