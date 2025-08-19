Suscribirse

Impactantes imágenes de gran explosión provoca varios heridos y caos en las calles de EE. UU.: esta fue la razón

Los videos muestran los escombros volar por el cielo y columnas de humo negro sobre los edificios. Las víctimas sufrieron heridas de gravedad.

Redacción Mundo
20 de agosto de 2025, 3:52 a. m.
explosión
La explosión fue provocada por un accidente en la tubería de gas de un edificio. | Foto: Tomada de redes sociales

Una fuerte explosión se reportó este martes, 19 de agosto, en la ciudad de Wilmington, en el estado de California, en Estados Unidos, luego de que un vehículo chocara con la tubería de gas de un edificio, provocando un desastre que quedó captado por las cámaras de seguridad cercanas.

Las imágenes compartidas por redes sociales dan cuenta de la espesa columna de humo negro que se desprendió del lugar de los hechos, en la calle New Centre Drive, cerca de las 11:30 de la mañana.

Según los reportajes de la prensa estadounidense, un carro perdió el control y se estrelló contra la tubería del Eastern Carolina Veterinary Medical Center.

Los videos también muestras que por el cielo volaron escombros, alcanzando grandes alturas, mientras que los testigos observaban el momento con terror y huían del lugar para no ser alcanzados por los restos de la explosión.

“¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío!”, gritaba un hombre que grababa con su dispositivo móvil, a unos cuentos metros del lugar, cerca de un concesionario de carros. Al tiempo, las alarmas y las sirenas de los edificios cercanos se encendieron de inmediato en cuanto se produjo la catástrofe.

explosión
Tres bomberos sufrieron quemaduras graves en las manos cuando atendieron la emergencia. | Foto: Tomada de redes sociales

Las autoridades que atendieron la emergencia anunciaron que tres bomberos sufrieron quemaduras graves en las manos al intentar apagar el masivo incendio del edificio, según el reporte del medio de televisión WECT. Los agentes además determinaron que no está claro si el choque del carro provocó la explosión, o si la tubería estaba rota desde antes.

Hasta el momento, dos de las personas afectadas han sido dadas de alta del hospital donde fueron atendidos.

El mismo medio, horas más tarde, aseguró que el Departamento de Policía de Wilmington arrestó al conductor del vehículo, quien en primera instancia se dio a la fuga, identificado como Jason Lee Beach, de 46 años, quien además estaba bajo los efectos del alcohol en el momento del accidente.

explosión
La explosión se registró cerca de las 11:30 a.m. del martes 19 de agosto. | Foto: Tomada de redes sociales

Ante la situación, los agentes policiales anunciaron cargos por conducir en estado de ebriedad, por provocar lesiones graves a varias víctimas, por posesión de parafernalia de drogas, choque y por escapar de la escena, por conducción imprudente y por no mantenerse en el carril.

Actualmente, está detenido bajo una fianza de 100.000 dólares.

“En este momento, la situación es crítica y los equipos de emergencia están trabajando para asegurar la zona y garantizar la seguridad pública. Pedimos a la población que evite New Centre Drive y sus alrededores por completo hasta nuevo aviso“, pidió el departamento policial en un comunicado emitido minutos después del accidente.

