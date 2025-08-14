El verano es una de las épocas preferidas para que las personas se tomen un receso de sus actividades diarias y dediquen tiempo a experiencias que difícilmente pueden realizar en la ciudad, como paracaidismo, escalada o senderismo.

Ese fue el caso de un excursionista que decidió visitar el Parque Estatal Savage Gulf, en el condado de Grundy, Tennessee, Estados Unidos, con el objetivo de alejarse de la rutina y disfrutar de la naturaleza.

Sin embargo, lo que prometía ser una jornada de conexión con el entorno terminó en una tragedia inesperada.

El senderista, que había llegado con la ilusión de explorar y observar nuevos paisajes, nunca imaginó que en los caminos del Savage Gulf encontraría la muerte.

Según testigos, el hombre fue mordido por lo que identificaron como una serpiente de cascabel de los bosques. A pesar de que los socorristas le practicaron reanimación cardiopulmonar (RCP) y lo trasladaron de urgencia a un hospital local, no logró sobrevivir.

De acuerdo con el medio Study, “el veneno de la serpiente de cascabel es dañino para los humanos, pero no suele ser mortal. Generalmente, la muerte ocurre cuando la víctima no recibe tratamiento médico”.

Por esta razón, la noticia generó dudas entre el público. Según Fox News WZTV, es probable que el fallecimiento se debiera a una reacción alérgica al veneno, aunque no habrá confirmación oficial hasta que se publique la autopsia.

Las autoridades informaron que, antes del ataque, el hombre habría tomado al animal del suelo al encontrárselo, una acción que los especialistas insisten en evitar a toda costa.

Este tipo de reptiles tienden a sentirse amenazados y, en consecuencia, no dudan en atacar.

En este caso, el veneno ingresó por una extremidad superior, lo que, según el Diario AS, redujo la capacidad del organismo para resistir la propagación de toxinas en el torrente sanguíneo.

Ante este incidente, las autoridades del parque recordaron que, en caso de ver una serpiente de cascabel de los bosques, lo más importante es mantener la distancia, puesto que esta especie es la más grande y peligrosa de Estados Unidos.