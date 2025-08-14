Suscribirse

Lo que hizo antes de morir: revelan nuevo detalle sobre el caso del excursionista atacado por una cascabel en EE. UU.

Un excursionista murió en Tennessee en el Parque Estatal Savage Gulf.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

15 de agosto de 2025, 3:22 a. m.
Existe la creencia popular de que el cascabel de esta serpiente es de buena suerte, como la pata de conejo, pero como no se puede matar a la culebra se dice que hay que atravesar siete ríos para sobrevibir y recibir la buena fortuna. Crotalus durissus cumanensis, conocida como cascabel, es venenosa. El Guájaro, Atlántico.
Las serpientes cascabel pueden variar bastante en longitud, pero generalmente miden entre 50 cm y 2.5 metros. | Foto: Cortesía Juan Manuel Renjifo

El verano es una de las épocas preferidas para que las personas se tomen un receso de sus actividades diarias y dediquen tiempo a experiencias que difícilmente pueden realizar en la ciudad, como paracaidismo, escalada o senderismo.

Ese fue el caso de un excursionista que decidió visitar el Parque Estatal Savage Gulf, en el condado de Grundy, Tennessee, Estados Unidos, con el objetivo de alejarse de la rutina y disfrutar de la naturaleza.

Sin embargo, lo que prometía ser una jornada de conexión con el entorno terminó en una tragedia inesperada.

Contexto: Este país europeo podría restringir los viajes sin visado a colombianos por tratarse de un “problema”

El senderista, que había llegado con la ilusión de explorar y observar nuevos paisajes, nunca imaginó que en los caminos del Savage Gulf encontraría la muerte.

Según testigos, el hombre fue mordido por lo que identificaron como una serpiente de cascabel de los bosques. A pesar de que los socorristas le practicaron reanimación cardiopulmonar (RCP) y lo trasladaron de urgencia a un hospital local, no logró sobrevivir.

A una falla cardíaca atribuyeron las autoridades la muerte del senderista en zona rural de Salento el pasado 31 de julio. Foto: Cuerpo de Bomberos Voluntarios Salento / El País.
No se sabe con exactitud la causa de la muerte. | Foto: Cuerpo de Bomberos Voluntarios Salento

De acuerdo con el medio Study, “el veneno de la serpiente de cascabel es dañino para los humanos, pero no suele ser mortal. Generalmente, la muerte ocurre cuando la víctima no recibe tratamiento médico”.

Por esta razón, la noticia generó dudas entre el público. Según Fox News WZTV, es probable que el fallecimiento se debiera a una reacción alérgica al veneno, aunque no habrá confirmación oficial hasta que se publique la autopsia.

Contexto: Turista murió en medio de caminata en Salento, Quindío; esto es lo que se sabe

Las autoridades informaron que, antes del ataque, el hombre habría tomado al animal del suelo al encontrárselo, una acción que los especialistas insisten en evitar a toda costa.

Este tipo de reptiles tienden a sentirse amenazados y, en consecuencia, no dudan en atacar.

En este caso, el veneno ingresó por una extremidad superior, lo que, según el Diario AS, redujo la capacidad del organismo para resistir la propagación de toxinas en el torrente sanguíneo.

Contexto: Matan a turista de Estados Unidos que viajó a Puerto Rico para ver a Bad Bunny

Ante este incidente, las autoridades del parque recordaron que, en caso de ver una serpiente de cascabel de los bosques, lo más importante es mantener la distancia, puesto que esta especie es la más grande y peligrosa de Estados Unidos.

Sin embargo, expertos en vida silvestre subrayan que estos animales suelen ser dóciles y que atacan solo cuando se sienten en peligro.

Noticias relacionadas

serpientesEstados UnidosmuertesTennessee

Noticias Destacadas

