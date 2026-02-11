Antioquia

Estas son las regiones en alerta tras aumento de mordedura de serpientes venenosas: se han registrado más de 400 casos en 2026

El INS enciende las alarmas y pide medidas inmediatas a los centros médicos y a los mismos ciudadanos.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

11 de febrero de 2026, 2:13 p. m.
Las higueras pueden crear un ambiente perfecto para las serpientes
Las higueras pueden crear un ambiente perfecto para las serpientes Foto: Getty Images

El Instituto Nacional de Salud (INS) registró 436 casos de mordeduras de serpientes entre el primero de enero y el tres de febrero de 2026. Es por esto que las alertas se encendieron y se deben tomar medidas inmediatas.

El INS advirtió sobre la necesidad que tienen las instituciones de salud para garantizar el acceso al suero antifídico, que es el tratamiento que contrarresta el envenenamiento causado por serpientes venenosas.

Un hombre resistente al veneno despierta el interés de la ciencia médica.
Los antivenenos son producidos por el INS. Foto: Handout Centivax dpa picture alliance

El llamado principal de la institución fue hacia las entidades de salud, a las cuales se les solicita estar a la vanguardia de la problemática. El INS pide la gestión oportuna de la adquisición de antivenenos. No obstante, también le hicieron una solicitud especial a los ciudadanos.

“El tiempo es clave; en caso de una mordedura de serpiente, acuda al centro médico más cercano”, anunció el instituto de salud colombiano a los ciudadanos.

Estos antivenenos son fabricados por la misma institución de salud, que produce entre 20.000 y 30.000 sueros antifídicos al año, para así salvar la vida de los ciudadanos afectados.

Departamentos en alerta

En 2025, el INS contabilizó al menos 5.374 casos en los que algún ciudadano fue mordido por una serpiente. Preliminarmente, se considera que de estas mordeduras, al menos 38 personas perdieron la vida.

Antioquia es el departamento que más casos reportó; en total fueron 622, seguido de Norte de Santander, con 359. Lo siguen en Cesar, con 330, y Córdoba, con 309. No obstante, en la ecuación correspondiente a casos por 100.000 habitantes, resalta Guaviare, que registra 100 casos por cada 100.000 residentes, y Vaupés, que reportó 58 por cada 100.000.

El INS aseguró que la temporada lluviosa que se vive en gran parte del país hace más propensa la problemática con las serpientes.

“Ante la actual temporada de lluvias que afecta a varios departamentos del país, con zonas inundadas y afectaciones en áreas urbanas y rurales, el Instituto Nacional de Salud advierte que el riesgo de accidentes causados por animales ponzoñosos se podría incrementar“, declaró el instituto.

Medidas de prevención

El Instituto de Salud colombiano señala la importancia de evitar las zonas en donde hay aguas estancadas o inundadas. Solicitando específicamente que no se camine por estos lugares descalzo o con calzado abierto.

Laguna Charco Azul Cali
Evitar zonas encharcadas Foto: Alcaldía de Cali

Si es necesario caminar por estas zonas, se recomienda utilizar botas de caucho, pantalón largo y guantes en caso de estar limpiando las áreas inundadas.

Teniendo en cuenta que los invertebrados pueden estar debajo de escombros, muebles o acumulaciones de residuos, es considerable no introducir los pies y las manos en estos espacios.

Así mismo, revisar y sacudir su ropa, calzado, cobijas o colchones, sobre todo si alguno de estos tuvo contacto con el agua.

Las cajas de los antivenenos valen entre $417.000 y $478.000. Así lo reportó el mismo productor de suero antiofídico polivalente y antiveneno anticoral polivalente.

