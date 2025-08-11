Suscribirse

Estados Unidos

Matan a turista de Estados Unidos que viajó a Puerto Rico para ver a Bad Bunny

El joven de 25 años fue baleado en el barrio La Perla horas después de llegar a San Juan para disfrutar del espectáculo.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

11 de agosto de 2025, 2:25 p. m.
Puerto Rico
Bad Bunny se presenta en el escenario durante la Primera Noche de Bad Bunny: "No Me Quiero Ir De Aquí" Residencia En El Choli en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot | Foto: Kevin Mazur/Getty Images

Kevin Mares, un joven de 25 años proveniente de Queens, Nueva York, llegó a Puerto Rico con entusiasmo para asistir a uno de los 30 conciertos de la residencia No Me Quiero Ir de Aquí de Bad Bunny, que ha atraído a miles de seguidores al Coliseo de San Juan, con todas las entradas agotadas en pocas horas.

Acompañado por su novia de seis años y tres amigos, decidió aventurarse fuera de la seguridad del hotel y se dirigió a La Perla, un barrio costero pintoresco pero notoriamente peligroso, donde ocurrió la tragedia en la madrugada del 10 de agosto.

La fatal balacera ocurrió durante una disputa en un local nocturno conocido como “Refugio para Hombres Maltratados”, cuando una discusión entre varias personas escaló y alguien sacó un arma, disparando al menos a tres individuos. Kevin fue alcanzado en el abdomen y un costado, fue trasladado al hospital público más grande de la isla y murió poco después; los otros dos heridos, residentes de La Perla, se encuentran hospitalizados en condición estable.

Fotografía aérea del barrio La Perla, ubicado junto al mar en San Juan, Puerto Rico, escenario del asesinato de un turista estadounidense.
Vista aérea del barrio costero de La Perla, en San Juan, Puerto Rico, donde ocurrió el tiroteo que dejó un turista muerto. | Foto: Getty Images

Las autoridades aún no tienen una descripción del agresor ni una motivación clara: “tenemos muy poca información”, declaró el detective de homicidios, sargento Arnaldo Ruiz.

El incidente, ocurrido a las 4:13 de la mañana, también violó el código municipal que limita la venta de alcohol a partir de las 2 a.m. los fines de semana y días festivos.

La alcaldía de San Juan informó que revisará las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para avanzar en la investigación.

La família de Kevin, devastada, ha iniciado una campaña en GoFundMe para cubrir los costos del traslado de su cuerpo a Nueva York y los gastos funerarios, recordándolo como “un hijo profundamente amado, amigo devoto y fuente de inspiración”. Su novia, destrozada, compartió emotivos tributos en redes sociales: “Te amo, mi ángel”.

Fotografía de Kevin Mares y su novia abrazados, tomada antes de su viaje a Puerto Rico, donde él fue asesinado en La Perla.
Kevin Mares, de 25 años, junto a su novia, con quien viajó a Puerto Rico para asistir a un concierto de Bad Bunny. | Foto: redes sociales

Este suceso ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad de los turistas en La Perla. A pesar de que una operación federal en 2011 logró reducir notablemente los niveles de crimen, el área sigue siendo sensible a episodios de violencia.

En 2023, tres turistas fueron apuñalados por grabar en el barrio, y en 2024 un visitante fue asesinado y su cuerpo quemado en un incidente relacionado con drogas.

Lo que debía ser una experiencia musical inolvidable se convirtió en una advertencia: Puerto Rico sigue atrayendo a fanáticos entusiastas, pero episodios como este subrayan la necesidad urgente de reforzar la seguridad, especialmente en zonas emergentes del turismo.

La muerte de Kevin marca un nuevo presedente en materia de seguridad para la isla, y se convierta en una llamado a proteger a quienes llegan con sueños en busca de cultura, música y aventura.

