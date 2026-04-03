Fuerte explosión en Briceño, Antioquia: al menos un policía resultó herido

Una fuerte explosión se registró en horas de la noche de este Viernes Santo, 3 de abril, en el municipio de Briceño, Antioquia.

Información preliminar da cuenta de que un policía resultó herido en una de sus rodillas, por lo que debió ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde se encuentra fuera de peligro. Así lo informó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de X.

“He sido informado de un ataque terrorista en Briceño este Viernes Santo: una carga explosiva detonó en la zona urbana y dejó un policía herido. El uniformado está fuera de peligro. En ese municipio, que años atrás estuvo libre de coca y de minas antipersona, los criminales regresaron gracias a la paz total de Petro”, dijo Rendón en la citada red social.

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Por el momento, no se tiene certeza sobre si la fuerte explosión registrada en el parque principal de Briceño, cerca de la estación de Policía, obedeció a la detonación de una motobomba o de una granada.

Imágenes suministradas a SEMANA dejan ver los daños estructurales que sufrieron varios establecimientos comerciales, las instalaciones de la estación de Policía, así como algunas motos que terminaron incineradas.

Algunos de los daños que dejó la explosión en Briceño, Antioquia. Foto: Suministradas a SEMANA

Si bien se desconoce quiénes son los autores materiales e intelectuales de este atentado terrorista, es de destacar que en esa zona delinquen el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, tal como lo confirmó el gobernador Rendón en su mensaje en X.

“Delinquen el Clan del Golfo y el frente 36 Farc de Calarcá y del bandido de Primo Gay”, dijo el mandatario departamental.

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Tras la fuerte explosión, la zona fue acordonada y las autoridades hacen presencia para investigar con exactitud lo ocurrido. La recomendación a los ciudadanos de Briceño es no acudir al lugar y, a quienes se encuentran en la zona, retirarse.