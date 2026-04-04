Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó atentado con motobomba en Briceño, Antioquia: “Es una muestra de debilidad”

Un artefacto explosivo instalado en una motocicleta fue activado en la noche de este viernes, 3 de abril, en inmediaciones del parque principal de Briceño, Antioquia, justo frente a la estación de Policía. La detonación generó alarma entre los habitantes, al ocurrir en pleno casco urbano del municipio.

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De acuerdo con el informe oficial, la explosión ocasionó afectaciones en la infraestructura de la sede policial y dejó a un uniformado con lesiones leves. El hecho encendió las alarmas, ya que el ataque se registró en una zona concurrida.

Según información preliminar, el agente sufrió una herida en una de sus rodillas y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde permanece fuera de peligro. El caso fue confirmado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de su cuenta en la red social X.

Explosión en Briceño. Foto: Tomado de Internet.

Tras hacerse lo ocurrido, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se manifestó a través de su cuenta en X, donde rechazó enérgicamente el actuar de los responsables, señalando que no tuvieron consideración alguna pese a tratarse de la Semana Santa, cuando muchas personas permanecían en sus hogares descansando.

“El atentado terrorista en Briceño, Antioquia, en plena Semana Santa, responde a una reacción cobarde y es una muestra de debilidad de los grupos criminales que allí delinquen ante las operaciones sostenidas de la Fuerza Pública”, dijo.

El atentado terrorista en Briceño, Antioquia, en plena Semana Santa, responde a una reacción cobarde y es una muestra de debilidad de los grupos criminales que allí delinquen ante las operaciones sostenidas de la Fuerza Pública.



Aunque este ataque terrorista no dejó víctimas… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) April 4, 2026

Aunque el atentado no dejó muertos, fue calificado por el ministro como un “crimen de guerra y de lesa humanidad” al afectar a la población civil y utilizar métodos prohibidos por el derecho internacional humanitario.

“Aunque este ataque terrorista no dejó víctimas fatales, sí constituye un crimen de guerra y de lesa humanidad al atacar a la población civil y emplear medios y métodos prohibidos por el DIH. Estos actos los muestran como lo que son: terroristas que atacan a la gente”, se lee en la publicación.

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Además, Sánchez agregó que la “la Fuerza Pública tiene activadas todas las capacidades para identificar y capturar a los responsables, en una región donde delinquen la estructura 36 de las disidencias de alias Calarcá y estructuras del autodenominado EGC o comúnmente conocido como Cartel del Clan del Golfo".

Asimismo, recordó los canales habilitados para reportar este tipo de hechos con total confidencialidad, entre ellos la línea contra el crimen (314 358 7212), los números 107 y 157, el Gaula (147 y 165) y la línea 141 para casos de reclutamiento infantil.