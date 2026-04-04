Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar las causas exactas del impacto y establecer responsabilidades del accidente ocurrido en el peaje de Casablanca, en jurisdicción de Cogua, sobre la vía que comunica a Zipaquirá con Ubaté, hecho que dejó cinco personas fallecidas y varios vehículos comprometidos.

Aparece video del momento exacto del accidente en el peaje Casablanca, vía Zipaquirá-Ubaté

El siniestro, registrado en la madrugada del miércoles, 1 de abril, involucró a un vehículo de carga pesada y a varios automotores que se encontraban detenidos en la zona de cobro.

Según el reporte entregado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el hecho se produjo cuando un camión que transportaba alimentos embistió una fila de cerca de diez carros que aguardaban para pagar el peaje.

Accidente en el peaje Casablanca, entre Zipaquirá y Ubaté Foto: COLPRENSA

Sobreviviente de accidente relató momentos del choque

Nelson Chisavo, sobreviviente del siniestro, conversó con La FM Fin de Semana y relató cómo vivió el instante del impacto, así como las decisiones que le permitieron salvar su vida y la de su esposa. En ese momento, el hombre se movilizaba desde Bogotá hacia el occidente de Boyacá.

“Íbamos en la quinta o sexta posición de la fila”, dijo el sobreviviente al señalar que se encontraban detenidos en el peaje cuando ocurrió el impacto.

Imágenes de cómo quedó el sitio tras el terrible accidente ocurrido en la mañana de este miércoles. Foto: @JorgeEmilioRey

De acuerdo con su testimonio, minutos antes del accidente decidió cambiar de carril con la intención de avanzar con mayor rapidez en la vía. Sin embargo, esa decisión coincidió con la trayectoria del tractocamión, que terminó impactando precisamente el carril al que se había desplazado, según relató el sobreviviente.

“Escuché una explosión terrible. Vi chispas y cómo los carros se levantaban”, relató el hombre al medio citado.

El sobreviviente relató que su vehículo fue uno de los más afectados por el impacto, al punto de volcarse tras la embestida del tractocamión, que cruzó el carril a gran velocidad. Tras el siniestro, el carro quedó atrapado en medio de un incendio que comenzó a propagarse rápidamente.

El accidente en el peaje Casa Blanca. Foto: Tomada de la cuenta en X: @JorgeEmilioRey

“Mi carro dio un volteo de campana y el tractocamión pasó como una flecha a mucha velocidad. Quedamos prisioneros dentro del vehículo (...) Rompí el vidrio y logré sacar a mi esposa cuando el fuego ya estaba muy cerca“, señaló. Minutos después, el vehículo fue consumido completamente por las llamas.

El testimonio también dejó en evidencia presuntas demoras en la atención de la emergencia, ya que, según relató, los organismos de socorro tardaron cerca de media hora en llegar al lugar del accidente.

Asimismo, indicó que durante los primeros momentos posteriores al impacto, varios conductores que transitaban por la zona optaron por continuar su recorrido sin detenerse a prestar ayuda.

Imágenes|Así quedó el peaje Casablanca luego del fatal accidente en la vía a Ubaté: entidad de Invías responde a la emergencia

En cuanto a su condición de salud, el sobreviviente indicó que tanto él como su esposa recibieron atención médica tras el accidente. Él presentó heridas en las manos, mientras que su pareja sufrió un golpe en el pecho, aunque ninguno registró fracturas. A pesar de que las lesiones físicas no fueron de gravedad, resaltó que “el impacto emocional es muy fuerte”.

Además, explicó que su comportamiento en un video que circuló en redes sociales estuvo marcado por el estado de shock, ya que “estaba en pánico y desorientado”. A esto se suma el impacto económico que enfrenta tras la pérdida total de su vehículo, situación que, según expresó, lo dejó “en la calle de un día para otro”.