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Así será la inversión para modernizar la Fuerza Pública: Gobierno Petro aprobó $ 13 billones

Dentro de esta inversión también se contemplan 1,8 billones de pesos para modernización de armamento y capacidades antidrones.

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Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

28 de marzo de 2026, 12:17 p. m.
Operaciones militares.
Operaciones militares. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, anunció la aprobación del documento CONPES por 13 billones de pesos destinado a la modernización de la Fuerza Pública y al fortalecimiento de capacidades estratégicas para poder atacar a los grupos armados ilegales.

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El funcionario del Gobierno nacional señaló que con esta inversión podrán equipos con tecnología de punta y hace parte de los anuncios realizados para poder seguir avanzando con la modernización de las herramientas de la Fuerza Pública, entre ellas, la adquisición de las aeronaves Saab Gripen.

“Se tomó una decisión trascendental de asignar 16.8 billones de pesos para adquirir una capacidad de superioridad del que protegerá al pueblo colombiano durante los próximos 40 o 50 años”, expresó.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa
Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Asimismo, indicó que para 2026 fue aprobada una partida adicional destinada a respaldar la implementación de este instrumento de política pública. “También se aprobó 1 billón de pesos para el 2026 con el fin de apalancar este nuevo Conpes de 13 billones de pesos”, agregó.

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El Ministro sostuvo que estas decisiones consolidan una de las mayores inversiones recientes en materia de seguridad y defensa. “Este gobierno ha aprobado inversión por 31.6 billones de pesos al sector Defensa, tal vez la más alta de la historia de Colombia”, afirmó.

Sánchez también destacó que esta política ha permitido revertir la reducción del pie de fuerza registrada en años anteriores: entre 2014 y 2018 se presentó una disminución del 4 %, entre 2018 y 2022 una reducción del 11 %, mientras que en el actual periodo de gobierno se registra un incremento del 7 %.

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Su trayectoria incluye operaciones en el Cauca y formación en diferentes niveles de la institución, consolidando un liderazgo ejemplar.
Operaciones militares. Foto: Suministradas

“Sin capacidades no hay seguridad, y sin seguridad no se protege la vida y el futuro de los colombianos”, manifestó.

Finalmente, resaltó que el fortalecimiento de la Fuerza Pública también ha estado acompañado de medidas para el bienestar de quienes prestan servicio al país, especialmente de los jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio.

“La moral combativa se ha elevado enormemente gracias a la decisión de asignar el salario mínimo vital a quien presta el servicio militar obligatorio”, concluyó.