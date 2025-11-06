Suscribirse

Estados Unidos

En video quedó registrada la impresionante explosión de un carro en Nueva York. Dejó heridos con quemaduras de gravedad

La explosión del vehículo se dio en horas de la noche en un sector residencial.

Redacción Mundo
6 de noviembre de 2025, 5:58 p. m.
Un carro explotó la noche del 5 de noviembre en Bronx, Nueva York. | Foto: Red social X: API

Una fuerte explosión de un vehículo se presentó en pleno suburbio de El Bronx, Nueva York, causando alerta en los habitantes de la zona y dejando quemaduras en los bomberos que estaban atendiendo la situación.

Contexto: Alarma en Manhattan: alcantarilla desata densa humareda y moviliza a los bomberos en pleno centro de Nueva York

El hecho se presentó en el 955 de Av. Westchester, por la Av. Intervale y la calle Kelly, informan medios locales. En un video de redes sociales, se puede observar como la onda explosiva causó una columna de fuego que sin duda asustó a los vecinos del sector.

También se puede evidenciar como el fuego llega hasta las ventanas de varios edificios, lo que indica que pudo ser una tragedia mayor aún con la presencia de los bomberos.

Una fuente citada por Telemundo indica que la emergencia se reportó cerca de un taller de neumáticos en el barrio de Lonwood.

La calle en cuestión dio cuenta del vehículo totalmente incinerado, una esquina de un edificio dañada y algunos escombros y bolsas con basura esparcidas en el asfalto.

Los bomberos de Nueva York atendieron la emergencia

Sobre las 7:00 de la noche, hora local de la Costa Este, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) acudió al reporte de un automóvil que se estaba incendiando en el lugar mencionado.

Mientras que tanteaban el sitio, se produjo la explosión descrita que causó quemaduras en manos y cara de cinco oficiales.

Tres de los hombres heridos están hospitalizados. Aunque tienen quemaduras graves, su vida está a salvo y son atendidos en el centro de salud Hospital Jacobi.

Contexto: Video: así se inundó Nueva York tras fuertes lluvias en la ciudad previo a Halloween. Dos personas murieron

Una hora después del incendio, las llamas pudieron ser controladas por los bomberos.

“Nuestros bomberos están despiertos, alertas y hablan, pero tienen quemaduras graves, y rezaremos por ellos”, sostuvo el jefe del FDNY, John Esposito.

No se registraron civiles heridos de gravedad y la investigación de las causas de la explosión siguen en curso.

Redacción Mundo
