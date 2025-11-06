Una fuerte explosión de un vehículo se presentó en pleno suburbio de El Bronx, Nueva York, causando alerta en los habitantes de la zona y dejando quemaduras en los bomberos que estaban atendiendo la situación.

El hecho se presentó en el 955 de Av. Westchester, por la Av. Intervale y la calle Kelly, informan medios locales. En un video de redes sociales, se puede observar como la onda explosiva causó una columna de fuego que sin duda asustó a los vecinos del sector.

🚨 ALERTA | Incendio y explosión de un vehículo en Nueva York. pic.twitter.com/M8GOmMd7YB — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 6, 2025

También se puede evidenciar como el fuego llega hasta las ventanas de varios edificios, lo que indica que pudo ser una tragedia mayor aún con la presencia de los bomberos.

Una fuente citada por Telemundo indica que la emergencia se reportó cerca de un taller de neumáticos en el barrio de Lonwood.

#Internacionales | Un carro estalló en Nueva York y siete valientes bomberos resultaron heridos mientras luchaban contra el fuego.



Las redes sociales se han inundado de grabaciones y fotos que, presuntamente, muestran el instante de la explosión del vehículo. pic.twitter.com/BC8Z36vRTG — Noticias Reales (@NoticiasRSV) November 6, 2025

La calle en cuestión dio cuenta del vehículo totalmente incinerado, una esquina de un edificio dañada y algunos escombros y bolsas con basura esparcidas en el asfalto.

Los bomberos de Nueva York atendieron la emergencia

Sobre las 7:00 de la noche, hora local de la Costa Este, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) acudió al reporte de un automóvil que se estaba incendiando en el lugar mencionado.

On Wednesday night, FDNY members responded to multiple calls for a fire at 955 Westchester Avenue in the Bronx. Firefighters arrived to find multiple cars and rubbish piles on fire. While on scene, an explosion occurred injuring seven firefighters.



“The explosion injured seven… pic.twitter.com/brDYPwupQa — FDNY (@FDNY) November 6, 2025

Mientras que tanteaban el sitio, se produjo la explosión descrita que causó quemaduras en manos y cara de cinco oficiales.

Tres de los hombres heridos están hospitalizados. Aunque tienen quemaduras graves, su vida está a salvo y son atendidos en el centro de salud Hospital Jacobi.

Una hora después del incendio, las llamas pudieron ser controladas por los bomberos.

“Nuestros bomberos están despiertos, alertas y hablan, pero tienen quemaduras graves, y rezaremos por ellos”, sostuvo el jefe del FDNY, John Esposito.