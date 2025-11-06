Suscribirse

Estados Unidos

Alarma en Manhattan: alcantarilla desata densa humareda y moviliza a los bomberos en pleno centro de Nueva York

El inusual episodio registrado en una calle de Manhattan reaviva a preocupación por la antigüedad de la infraestructura subterránea de la ciudad. Expertos apuntan a posibles fallas eléctricas como causa del humo que cubrió parte de la vía.

Redacción Mundo
6 de noviembre de 2025, 1:55 p. m.
Alcantarilla en Nueva York causa alarma, despertando preocupación entre la población
Alcantarilla en Nueva York causa alarma, despertando preocupación entre la población. | Foto: Captura de pantalla X @USATODAY

Una tapa de alcantarilla en la ciudad de Nueva York dejó escapar un humo denso que se extendió por la calle, mientras equipos de emergencia intervenían.

El episodio encaja en una serie de sucesos similares que han tenido lugar en la ciudad, en donde registros subterráneos desencadenan riesgos públicos.

Contexto: Nueva York toma medidas ante crisis de SNAP y destinará millones de dólares para el funcionamiento del programa. Así funcionará

¿Qué sucedió con la alcantarilla de la ciudad de Nueva York?

De acuerdo con un video que se ha publicado en redes sociales, se observó un humo negro y espeso subiendo desde un registro de agua, en la calle 32, entre Madison y Park en Manhattan, luego de que varios ciudadanos escucharan una fuerte explosión.

Testigos comentaron que escucharon un “boom” bajo tierra, poco antes de que el humo comenzara a salir.

A raíz de este incidente, dos edificios de gran altura quedaron sin electricidad de forma temporal, a causa del inesperado evento.

Una vez reportado el evento, los equipos del FDNY (el cuerpo de bomberos de la ciudad) y la empresa de servicios eléctricos Con Edison acudieron al lugar para evaluar la situación.

Aunque no se ha publicado un informe público detallado que determine con precisión el origen del incidente, este evento se enmarca en una serie de fallas similares que ocurren en registros subterráneos de Nueva York.

Algunas causas comunes incluyen cables eléctricos con aislamiento desgastado, acumulación de gases, humedad y corrosión en infraestructuras antiguas, de acuerdo a lo que ha informado ABC7 New York.

El incidente subraya los riesgos que aún persisten en infraestructuras antiguas en zonas de alto tránsito de la ciudad como Manhattan.

La combinación de sistemas eléctricos, telecomunicaciones y alcantarillado bajo calles densamente edificadas puede generar fallas que, aunque poco frecuentes, tienen potencial para generar gran impacto en seguridad, servicio y transporte.

Recomendaciones para ciudadanos y residentes

Este evento deja claro que hay que estar alertas frente a posibles accidentes similares que se vayan presentando en la ciudad de Nueva York, ciudad que sigue enfrentando retos de infraestructura subterránea, pese a su avance y crecimiento.

Contexto: Inundaciones en Nueva York dejan dos muertos: impactantes videos muestran el desastre en el metro y las calles

Es por eso que se aconseja a los ciudadanos tener en cuenta estas recomendaciones:

  • Estar atentos a sonidos o humos inesperados en la vía pública, especialmente cerca de tapas de registro.
  • En caso de detectar humo saliendo de un manhole, evitar la zona y avisar a las autoridades.
  • Los responsables de los edificios deberán revisar las instalaciones eléctricas y estrategias de evacuación, así como la coordinación con servicios públicos cuando se encuentren en zonas de riesgo.

