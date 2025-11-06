Una tapa de alcantarilla en la ciudad de Nueva York dejó escapar un humo denso que se extendió por la calle, mientras equipos de emergencia intervenían.

El episodio encaja en una serie de sucesos similares que han tenido lugar en la ciudad, en donde registros subterráneos desencadenan riesgos públicos.

¿Qué sucedió con la alcantarilla de la ciudad de Nueva York?

De acuerdo con un video que se ha publicado en redes sociales, se observó un humo negro y espeso subiendo desde un registro de agua, en la calle 32, entre Madison y Park en Manhattan, luego de que varios ciudadanos escucharan una fuerte explosión.

Testigos comentaron que escucharon un “boom” bajo tierra, poco antes de que el humo comenzara a salir.

A raíz de este incidente, dos edificios de gran altura quedaron sin electricidad de forma temporal, a causa del inesperado evento.

Una vez reportado el evento, los equipos del FDNY (el cuerpo de bomberos de la ciudad) y la empresa de servicios eléctricos Con Edison acudieron al lugar para evaluar la situación.

Aunque no se ha publicado un informe público detallado que determine con precisión el origen del incidente, este evento se enmarca en una serie de fallas similares que ocurren en registros subterráneos de Nueva York.

Algunas causas comunes incluyen cables eléctricos con aislamiento desgastado, acumulación de gases, humedad y corrosión en infraestructuras antiguas, de acuerdo a lo que ha informado ABC7 New York.

El incidente subraya los riesgos que aún persisten en infraestructuras antiguas en zonas de alto tránsito de la ciudad como Manhattan.

La combinación de sistemas eléctricos, telecomunicaciones y alcantarillado bajo calles densamente edificadas puede generar fallas que, aunque poco frecuentes, tienen potencial para generar gran impacto en seguridad, servicio y transporte.

A manhole in New York City sent smoke pouring through the street as firefighters assessed the scene. pic.twitter.com/9H754W0MgW — USA TODAY (@USATODAY) November 5, 2025

Recomendaciones para ciudadanos y residentes

Este evento deja claro que hay que estar alertas frente a posibles accidentes similares que se vayan presentando en la ciudad de Nueva York, ciudad que sigue enfrentando retos de infraestructura subterránea, pese a su avance y crecimiento.

Es por eso que se aconseja a los ciudadanos tener en cuenta estas recomendaciones: