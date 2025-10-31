Suscribirse

Inundaciones en Nueva York dejan dos muertos: impactantes videos muestran el desastre en el metro y las calles

Las recientes lluvias en la gran ciudad alcanzaron récords históricos.

Redacción Mundo
1 de noviembre de 2025, 12:25 a. m.
Las inundaciones provocaron la muerte de dos personas en diferentes zonas de la ciudad. | Foto: Tomada de ABC News.

Desde el jueves, 30 de octubre, por la tarde, se han registrado intensas lluvias en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, que han desencadenado en inundaciones en las principales calles de la gran ciudad.

Las autoridades de emergencia reportaron sobre dos personas fallecidas en medio de las condiciones climáticas. De acuerdo con los detalles de los oficiales, las víctimas fueron encontradas en sótanos inundados.

Las lluvias fueron tan intensas que varios videos que rondan en redes sociales muestras cómo el agua entró a los edificios, inundó las principales calles e incluso provocó desastres en algunas estaciones del metro.

Un ciclista atraviesa una inundación durante una tormenta en Nueva York, el jueves 30 de octubre de 2025. (AP Foto/David Martin) | Foto: AP

De acuerdo con un informe de la policía de la ciudad, el hombre identificado como Aaron Akaberi, de 39 años, intentó rescatar a su perro del sótano antes de que este se inundara por las lluvias, pero no pudo salir del lugar. Los hechos ocurrieron en la avenida Kingston, en Brooklyn.

Los buzos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) rescataron el cuerpo del hombre. Akaberi fue declarado muerto en el Hospital del Condado de Kings.

“Era una persona muy pura y sencilla”, lamentó un amigo de la víctima, de acuerdo con el reportaje de ABC7 News. “No necesitaba casi nada. Era generoso, no egoísta”.

Casi a la misma hora, las autoridades de emergencia encontraron a una segunda persona muerta en otro sótano en Washington Heights. Este fue identificado más tarde como Juan Carlos Montoya Hernández, de 43 años.

La policía cree que falleció electrocutado mientras intentaba bombear el agua que se coló en la sala de calderas de un edificio ubicado en la calle 175 Oeste.

Ese mismo jueves, la policía aseguró que recibió más de 800 llamadas de emergencia relacionadas con los desastres de las inundaciones. Este viernes continuaban las operaciones de atención, rescate y limpieza de la Gran Manzana.

Ante la situación, la administración de Nueva York ha estado enviando constantemente mensajes a sus ciudadanos, que residen en edificios con sótanos, para advertirles sobre los riesgos en medio de las intensas lluvias.

El clima provocó la suspensión de vuelos en los aeropuertos John F. Kennedy, LaGuadia y Newark. Central Park registró su mayor cantidad de lluvia en los últimos 100 años, y se alcanzaron otros récords en zonas como Islip, en Long Island; y en Bridgeport, Connecticut.

Hasta el momento, siguen las advertencias para las personas que saldrán de sus casas y se movilizarán por la ciudad. Además, los vuelos siguen suspendidos y se estarán retomando con el paso de la noche de manera gradual, lo que provocará retrasos de horas en los itinerarios normales.

