Así estará el clima en Nueva York para el fin de semana previo a Halloween: ¿tendrá que usar chaqueta para el frío?

El clima otoñal ya está más fortalecido en Nueva York, que ya ostenta días propios de la época del año, que ya dejó atrás sus fechas calurosas y se prepara para el ambiente invernal que llegará en las próximas semanas.

Manhattan tendrá una temperatura entre los 16 °C y 14 °C entre el viernes y el domingo 26 de octubre, lo que acarrea un ambiente seco y templado, pero ya con sensaciones de frío por vientos que se forman desde sistemas polares en el Atlántico Norte.

La vegetación se torna con un aspecto característico de la época. | Foto: Getty Images

Las agencias climáticas reportan una humedad bastante controlada de aproximadamente 44%, que igual puede generar ráfagas que no implican lluvia.

En este rubro, no hay reporte de posibles precipitaciones, y de hecho la nubosidad será baja, por lo que habrá cielo despejado durante el día.

Este tipo de clima es el ideal para recorrer las calles de Manhattan, ya que si bien no hay mayor cantidad de nubes, el sol no irradia rayos ultravioleta que sí son nocivos en el verano.

El clima en esta época del año ofrecen puestas de sol únicas. | Foto: Anadolu via Getty Images

Igualmente, la calidad del aire se reporta como buena, así que no hay peligros para la salud ni para las vías respiratorias, que se suelen afectar en una ciudad como Nueva York con movimiento constante de industrias y vehículos.

Ahora bien, el bajón en las temperaturas viene desde las horas de la noche, por lo que ahí se viene el momento para usar un saco extra y alguna bufanda para el ambiente nocturno de la Gran Manzana.

Desde las 8:00 p. m., el termómetro disminuye hacia los 11 °C, pero ya después de las 10:00 p. m., la temperatura podría oscilar entre los 7 °C y 6 °C.