Suscribirse

Estados Unidos

Así estará el clima en Nueva York para el fin de semana previo a Halloween: ¿tendrá que usar chaqueta para el frío?

Las temperaturas van disminuyendo a medida que avanza el otoño.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
23 de octubre de 2025, 9:23 p. m.
EE.UU.
Vista aérea de Manhattan en otoño | Foto: Getty Images

El clima otoñal ya está más fortalecido en Nueva York, que ya ostenta días propios de la época del año, que ya dejó atrás sus fechas calurosas y se prepara para el ambiente invernal que llegará en las próximas semanas.

Contexto: Los mejores lugares en Estados Unidos para apreciar el cambio del follaje en las hojas, uno de los fenómenos más esplendorosos del otoño

Manhattan tendrá una temperatura entre los 16 °C y 14 °C entre el viernes y el domingo 26 de octubre, lo que acarrea un ambiente seco y templado, pero ya con sensaciones de frío por vientos que se forman desde sistemas polares en el Atlántico Norte.

x
La vegetación se torna con un aspecto característico de la época. | Foto: Getty Images

Las agencias climáticas reportan una humedad bastante controlada de aproximadamente 44%, que igual puede generar ráfagas que no implican lluvia.

En este rubro, no hay reporte de posibles precipitaciones, y de hecho la nubosidad será baja, por lo que habrá cielo despejado durante el día.

Contexto: Grupo de vendedores ambulantes en Nueva York fue reprimido por agentes de ICE. Denuncian que ya no pueden trabajar por los operativos

Este tipo de clima es el ideal para recorrer las calles de Manhattan, ya que si bien no hay mayor cantidad de nubes, el sol no irradia rayos ultravioleta que sí son nocivos en el verano.

x
El clima en esta época del año ofrecen puestas de sol únicas. | Foto: Anadolu via Getty Images

Igualmente, la calidad del aire se reporta como buena, así que no hay peligros para la salud ni para las vías respiratorias, que se suelen afectar en una ciudad como Nueva York con movimiento constante de industrias y vehículos.

Contexto: Nueva York prueba “el pavimento frío” para enfrentar las olas de calor

Ahora bien, el bajón en las temperaturas viene desde las horas de la noche, por lo que ahí se viene el momento para usar un saco extra y alguna bufanda para el ambiente nocturno de la Gran Manzana.

Desde las 8:00 p. m., el termómetro disminuye hacia los 11 °C, pero ya después de las 10:00 p. m., la temperatura podría oscilar entre los 7 °C y 6 °C.

Las playas del estado no reportan ninguna novedad en el oleaje, aunque podría haber corrientes importantes si se forma algún sistema de tormenta en el océano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ideam anuncia posibles impactos de la tormenta tropical Melissa en el Caribe colombiano

2. ¿Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial Femenino? Así funciona la Liga de Naciones

3. Trump lanza advertencia contra los cárteles latinoamericanos: “Vamos a matar a quienes traen drogas a nuestro país”

4. Así estará el clima en Nueva York para el fin de semana previo a Halloween: ¿tendrá que usar chaqueta para el frío?

5. Gustavo Petro alertó que el plan de Trump es interferir en las elecciones presidenciales de 2026: “No volvamos a ganar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosClimaNueva YorkOtoño

Noticias Destacadas

La invasión terrestre de Venezuela por parte del Gobierno Trump tiene pocas posibilidades por su alto costo político y económico.

Trump lanza advertencia contra los cárteles latinoamericanos: “Vamos a matar a quienes traen drogas a nuestro país”

Redacción Mundo
EE.UU.

Así estará el clima en Nueva York para el fin de semana previo a Halloween: ¿tendrá que usar chaqueta para el frío?

Redacción Mundo
x

Confirmado: será feriado el último viernes del mes en EE. UU. y estas personas tendrán un fin de semana de 3 días

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.