Los mejores lugares en Estados Unidos para apreciar el cambio del follaje en las hojas, uno de los fenómenos más esplendorosos del otoño

El otoño es una época donde la naturaleza brinda paisajes y cambios dignos de apreciar, marcando postales fotogénicos en el hemisferio norte durante octubre y parte de noviembre.

En la temporada, las temperaturas ya no son tan cálidas como en el verano, pero aún no está el frío insoportable del invierno, por lo que es un momento ideal para caminar parques, montañas y ciudades.

Las carreteras suelen quedar impregnadas del ambiente que produce el follaje de las hojas. | Foto: REUTERS

Así bien, los árboles y sus hojas pierden el color verde formado en primavera, y se convierten hacia un tono naranja, ocre y rojizo, formando un ambiente único en el año que se puede disfrutar por algunas semanas.

En el caso de Estados Unidos, hay varios estados que ofrecen lugares que debe visitar sí o sí en esta parte del año, según viveUSA.

Uno de ellos es Windham County, en el estado de Vermont. Aquí, las casas se combinan con la abundancia de árboles tipo arce de azúcar, robles, alisos y tilo, dando una sensación que combina un pueblo pequeño con bosques extensos.

Los diferentes árboles se combinan con diferentes colores en zonas rurales. | Foto: Getty Images

Por los lados de parques nacionales, se encuentra el de Acadia, ubicado en Maine, donde los follajes tienen su punto alto entre mediados de octubre y noviembre.

Allí, se encuentran las montañas Cadilac, desde donde puede ver la naturaleza desde un punto alto, apreciando hacia el horizonte.

El típico color naranja se puede ver desde un punto alto. | Foto: Universal Images Group via Getty

Uno de los paisajes citadinos más imponentes es el de Nueva York, una de las ciudades más importantes del mundo.

En esta época, la Capital del Mundo se adorna con sus partes naturales, sobre todo el Central Park, donde la vegetación resalta entre los rascacielos y el cemento.

Un panorama típico de película y con aromas románticos, en medio de un clima ideal para recorrer las calles de Manhattan.

Este tipo de follaje neoyorquino va hasta finales de noviembre. | Foto: Getty Images

Más hacia el norte, en el último estado de EE. UU. hacia los polos, se encuentra Alaska, que no solo ofrece los típicos paisajes de otoño, sino que ahí se da una de los fenómenos más impactantes: las auroras boreales.

Se producen por las colisiones entre partículas cargadas del Sol (viento solar) y los gases de la atmósfera terrestre, guiadas por el campo magnético de la Tierra hacia los polos.

La luz verde se puede observar en una hora específica de la noche o la madrugada. | Foto: Anadolu via Getty Images