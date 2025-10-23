Grupo de vendedores ambulantes en Nueva York fue reprimido por agentes de ICE. Denuncian que ya no pueden trabajar por los operativos

En Canal Street, una calle concurrida de Manhattan, agentes de ICE irrumpieron para realizar un redada migratoria a vendedores ambulantes que trabajan y producen su sustento en esa zona de Nueva York.

Las autoridades federales informaron que 14 personas, entre ellas inmigrantes y manifestantes, fueron arrestadas en los procedimientos llevados a cabo por los agentes del orden.

La calle se destaca por la presencia de tiendas con distintos tipos de mercancía. | Foto: Getty Images for Diesel

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que se trataba de “una operación dirigida por la presunta venta de productos falsificados”.

Por su parte, Todd Lyons, director interino de ICE, adujo que el procedimiento se ejecutó por información de inteligencia conseguida previamente.

Tricia McLaughlin, portavoz del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) sostuvo que durante las protestas “cuatro personas más fueron arrestadas por cargos de agresión a agentes federales, y una quinta fue arrestada y acusada de obstruir la aplicación de la ley al bloquear una entrada”.

Los agentes se toparon resistencia ciudadana. | Foto: Associated Press

“Algunas de las personas arrestadas habían sido acusadas previamente de delitos, incluidos robo, violencia doméstica, agresión a la policía, falsificación y delitos de drogas”, agregó la funcionaria.

El operativo de ICE

Transeúntes y activistas se congregaron en el lugar y gritaron a los agentes, llegando en un momento a bloquear su vehículo.

ICE, la Patrulla Fronteriza y otros agentes federales intentaron despejar las calles. En el forcejeo, empujaron a los manifestantes al suelo.

Incluso, los reportes aducen que habrían amenazado a algunas personas con pistolas eléctricas y gas pimienta antes de detenerlos.

Las protestas iniciaron de forma espontánea. | Foto: Associated Press

La fiscal general del estado le pidió a los neoyorquinos que envíen fotografías o videos de la redada migratoria evaluar si se violó alguna ley.

Los vendedores alegan persecución

Varios testimonios concedidos a Associated Press afirman que fue una “represión indiscriminada” y rechazaron que los agentes tuvieran cubierto el rostro, tal como ha pasado en operativos realizados en ciudades como Los Ángeles o Chicago, ambas santuario como Nueva York.

“Los agentes la interrogaron sobre cómo había llegado a Estados Unidos, pero finalmente se retractaron después de que su esposo les explicara que es ciudadana estadounidense”, dijo una vendedora al hablar sobre uno de sus compañeros.

También afirmó que le pidieron pasaporte a todos los presente sen el lugar.

Nueva York es una de las ciudades que más le ha hecho frente a las agresivas políticas antiinmigratorias de la administración Trump.