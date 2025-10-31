Suspenden todos los vuelos del aeropuerto JFK en Nueva York por emergencia aérea: esto debe saber

El aeropuerto más concurrido de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, el John F. Kennedy (JFK), suspendió todos sus vuelos este viernes, 31 de octubre, debido a fuertes vientos que se registraron en esta jornada que ponen en riesgo las operaciones aéreas.

A esto se le suma que, tras el cierre del gobierno federal, hay una falta importante de personas y controladores de vuelo para que los viajes se lleven a cabo sin ningún tipo de contratiempo.

Los otros dos aeropuertos de la ciudad: LaGuardia y Newark también recibieron la orden de dejar todos los aviones en el suelo hasta que las condiciones climáticas mejoren, de acuerdo con la información de la Oficina de Manejo de Emergencias de la Gran Manzana.

La suspensión de vuelos irá hasta las 7:30 p. m. del viernes 31 de octubre. | Foto: 123RF

El medio local Pix11 aseguró que la oficina ordenó que los vuelos que se dirigían al aeropuerto internacional JFK deben esperar en los aeropuertos de salida. Esta medida está vigente hasta las 7:30 de la noche de este viernes, debido a la falta de personal, según las declaraciones de la oficina de emergencias al medio mencionado.

Al mismo tiempo, la Administración Federal de Aviación (FAA) detalló que los retrasos del aeropuerto debido al clima podrían alcanzar hasta una hora. Por su parte, los retrasos en LaGuardia podrían ser de dos horas.

En Newark, los vuelos han registrado un retraso de una hora y 40 minutos en promedio para este viernes.

Los vuelos con destino al JFK están detenidos en los aeropuertos de origen. | Foto: 123RF

El jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que las condiciones climáticas adversas incluían chubascos con probabilidad de 25 y 50 centímetros de lluvia. Además, las autoridades del clima advirtieron sobre una posible inundación en las zonas costeras.

Por lo anterior, los aeropuertos de la ciudad, y algunas aerolíneas, emitieron comunicados para que los viajeros estuvieran atentos a posibles cambios en los itinerarios de vuelo, pues desde el jueves se presentaron retrasos y modificaciones en los horarios normales.

Mientras esto ocurre el viernes, los servicios de emergencia, o 911, recibieron una llamada en horas de la tarde en la cual se reportó sobre un accidente dentro de las instalaciones del JFK.

Desde el 30 de octubre se registraron retrasos de una hora, en promedio. | Foto: agencia 123rf

Tres personas resultaron heridas en el incidente que involucró trabajadores de una construcción que se está llevando a cabo en el lugar.