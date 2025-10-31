Suscribirse

Estados Unidos

Suspenden todos los vuelos del aeropuerto JFK en Nueva York por emergencia aérea: esto debe saber

Las condiciones climáticas y la falta de personas obligaron al aeropuerto a dejar todos los aviones en el suelo durante este viernes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
31 de octubre de 2025, 9:08 p. m.
Anuncian nuevo vuelo más largo del mundo; durará 29 horas y conectará Buenos Aires con Shanghái.
Fuertes vientos y lluvia intensa ha provocado retrasos en los vuelos, la falta de personal su suma a las razones de la suspensión de operaciones. | Foto: Agencia 123rf

El aeropuerto más concurrido de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, el John F. Kennedy (JFK), suspendió todos sus vuelos este viernes, 31 de octubre, debido a fuertes vientos que se registraron en esta jornada que ponen en riesgo las operaciones aéreas.

A esto se le suma que, tras el cierre del gobierno federal, hay una falta importante de personas y controladores de vuelo para que los viajes se lleven a cabo sin ningún tipo de contratiempo.

Contexto: Decenas de personas hospitalizadas tras la pérdida de altitud de un avión: el accidente obligó un aterrizaje de emergencia

Los otros dos aeropuertos de la ciudad: LaGuardia y Newark también recibieron la orden de dejar todos los aviones en el suelo hasta que las condiciones climáticas mejoren, de acuerdo con la información de la Oficina de Manejo de Emergencias de la Gran Manzana.

El vuelo representa un desafío logístico y tecnológico, con rotación de tripulación y protocolos especiales para garantizar la seguridad durante casi 30 horas de recorrido.
La suspensión de vuelos irá hasta las 7:30 p. m. del viernes 31 de octubre. | Foto: 123RF

El medio local Pix11 aseguró que la oficina ordenó que los vuelos que se dirigían al aeropuerto internacional JFK deben esperar en los aeropuertos de salida. Esta medida está vigente hasta las 7:30 de la noche de este viernes, debido a la falta de personal, según las declaraciones de la oficina de emergencias al medio mencionado.

Al mismo tiempo, la Administración Federal de Aviación (FAA) detalló que los retrasos del aeropuerto debido al clima podrían alcanzar hasta una hora. Por su parte, los retrasos en LaGuardia podrían ser de dos horas.

Contexto: Alerta, aeropuertos: por la nueva medida del Gobierno, miles de vuelos sufren demoras y cancelaciones

En Newark, los vuelos han registrado un retraso de una hora y 40 minutos en promedio para este viernes.

La nueva ruta posiciona a China como líder en innovación aeronáutica y conecta dos extremos del planeta en un solo viaje.
Los vuelos con destino al JFK están detenidos en los aeropuertos de origen. | Foto: 123RF

El jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que las condiciones climáticas adversas incluían chubascos con probabilidad de 25 y 50 centímetros de lluvia. Además, las autoridades del clima advirtieron sobre una posible inundación en las zonas costeras.

Contexto: Estos son los documentos y requisitos que debe tener listos al momento de hacer check-in antes de abordar un vuelo a Estados Unidos

Por lo anterior, los aeropuertos de la ciudad, y algunas aerolíneas, emitieron comunicados para que los viajeros estuvieran atentos a posibles cambios en los itinerarios de vuelo, pues desde el jueves se presentaron retrasos y modificaciones en los horarios normales.

Mientras esto ocurre el viernes, los servicios de emergencia, o 911, recibieron una llamada en horas de la tarde en la cual se reportó sobre un accidente dentro de las instalaciones del JFK.

..
Desde el 30 de octubre se registraron retrasos de una hora, en promedio. | Foto: agencia 123rf

Tres personas resultaron heridas en el incidente que involucró trabajadores de una construcción que se está llevando a cabo en el lugar.

“Las tres personas fueron trasladadas a un hospital cercano para una evaluación médica más exhaustiva de las lesiones, que no revisten gravedad”, detalló un portavoz de la Autoridad Portuaria, de acuerdo con el informe de Pix11. “El accidente se encuentra bajo investigación”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Por qué hay perros azules en Chernóbil? Esta sería la razón de su brillante pelaje azulado

2. Reviven emotivo video de Luis Andrés Colmenares tras 15 años de su muerte: “No necesitaba nada”

3. Disfraz de agente del ICE provoca revuelo en Halloween

4. Suspenden todos los vuelos del aeropuerto JFK en Nueva York por emergencia aérea: esto debe saber

5. Duro cuestionamiento de Gustavo Petro por cumbre entre Álvaro Uribe y César Gaviria. Este es el mensaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosNueva York

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.