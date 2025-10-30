Decenas de personas hospitalizadas tras la pérdida de altitud de un avión: el accidente obligó un aterrizaje de emergencia

Las autoridades de Estados Unidos informaron que varios pasajeros de un vuelo comercial fueron hospitalizados tras una fuerte sacudida que puso en peligro la seguridad de los viajeros este jueves, 30 de octubre.

De acuerdo con los informes de la prensa nacional, el vuelo era operado por la aerolínea JetBlue y tenía como destino al estado de Nueva Jersey. Este se vio obligado a hacer un aterrizaje de emergencia en medio del vuelo, después de que sufrió una pérdida de altitud que puso en riesgo la estabilidad del vuelo, y provocó varios heridos a bordo.

El vuelo había salido más temprano desde el Aeropuerto Internacional de Cancún en México y se dirigía al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, cuando en pleno vuelo perdió de manera considerable la altitud, de acuerdo con la información que brindó la Administración Federal de Aviación sobre el incidente.

El avión sufrió una pérdida de altitud. | Foto: Foto: Airbus

Los detalles del momento de la agencia de aviación también notificaron que el avión Airbus 320 fue desviado al aeropuerto internacional de la ciudad de Tampa, en Florida, cerca de las 2 de la tarde de este jueves.

A la llegada, varios pasajeros fueron trasladados a un centro médico cercano, sin embargo, se desconoce el número total de viajeros y miembros de la tripulación que sufrieron lesiones, además de que no se ha notificado la gravedad de sus estados de salud.

No obstante, algunos reportes de la prensa notifican que se trata de al menos 15 víctimas.

Decenas de personas fueron hospitalizadas tras el incidente. | Foto: Getty Images

“Nuestro equipo ha retirado la aeronave de servicio para su inspección y llevaremos a cabo una investigación completa para determinar la causa”, declaró JetBlue en un comunicado que compartió más tarde al respecto.

“La seguridad de nuestros clientes y miembros de la tripulación es siempre nuestra primera prioridad, y trabajaremos para apoyar a los afectados”, se lee en el informe de la aerolínea.

La FAA investiga el accidente. | Foto: Bloomberg via Getty Images

La interrupción del vuelo se suma a otros incidentes que se han evidenciado las últimas semanas en algunos vuelos y aeropuertos, pues el cierre del gobierno de Estados Unidos, que ya cumple un mes, afecta el personal de controladores de tráfico aéreo y causa retrasos y percances en las operaciones, debido a que cientos de trabajadores fueron suspendidos de sus cargos.

El cierre del gobierno recorta el presupuesto federal y prioriza programas y entidades vitales, por lo que los aeropuertos y otras áreas han sido golpeadas por las medidas gubernamentales.