Avión militar de EE. UU. se estrella en Oklahoma durante misión de entrenamiento: dos tripulantes a bordo

Un pequeño avión de la Fuerza Armada de Estados Unidos se estrelló en la ciudad de Oklahoma este jueves, de acuerdo con la información de las autoridades.

Ninguna persona resultó herida tras el accidente. Dos personas iban a bordo: un contratista civil y un militar activo, de acuerdo con un informe de la Guardia Nacional del estado de Oklahoma que publicó en su perfil de X horas después del suceso.

“Una aeronave en servicio activo del 492.º Ala de Operaciones Especiales, que operaba desde Will Rogers, se estrelló hoy“, se lee en el trino. ”No se trata de una aeronave ni de una tripulación de la Guardia Nacional Aérea de Oklahoma“, dijo la Guardia Nacional.

No se registraron mayores daños en el lugar del accidente. | Foto: Tomada de KOKH

El accidente ocurrió cerca de SE 199th Street y Sooner Road.

“A las 14:42, los equipos respondieron a una emergencia aérea. Dos personas a bordo escaparon ilesas después de que el avión impactara contra dos postes de electricidad y provocara un pequeño incendio de pasto“, informó, por su parte, el Departamento de Bomberos de Oklahoma, también en X.

🚨 Aircraft Emergency — SE 119th & Sooner Rd



At 2:42pm, crews responded to an aircraft emergency. Two people onboard walked away safely after the plane hit two power poles and sparked a small grass fire. ⚡🔥



OEC is restoring power. Grateful for a safe outcome & great teamwork! pic.twitter.com/7EnlPcghXt — Oklahoma City Fire (@OKCFD) October 23, 2025

“El Departamento de Bomberos de Oklahoma City está restableciendo el suministro eléctrico. ¡Agradecidos por el resultado sin problemas y el excelente trabajo en equipo!”, agrega el comunicado.

El avión se chocó contra dos postes de luz, lo que provocó un incendio que fue rápidamente extinguido.

Las dos personas a bordo resultaron ilesas. | Foto: Tomada de KOKH

Hasta el momento, la Guardia Nacional del estado anunció que se abrió la investigación para determinar las causas de accidente.

Hasta la tarde de este jueves, la pequeña aeronave seguía en el piso, en el lugar de los hechos, mientras que las autoridades encargadas estaban evaluando los daños de la infraestructura, incluyendo las líneas eléctricas y las propiedades cercanas.

El accidente ha abierto un debate sobre la seguridad de los aviones y las zonas de entrenamiento militar, en especial porque el OA-1K Skyraider II fue adquirido recientemente por el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea norteamericana.

Las autoridades investigaron los daños al pequeño avión. | Foto: Tomada de KOKH

Este está diseñado para misiones especializadas, tales como operaciones contra el narcoterrorismo y el apoyo a operativos importantes, según detalles del comando.

El avión estaba en un vuelo de entrenamiento, de acuerdo con la Guardia Nacional, que aclaró que la aeronave no hacía parte de su agencia, pues en un inicio la prensa no reportó que la pequeña aeronave correspondía a la Fuerza Aérea estadounidense.