Suscribirse

Estados Unidos

Tragedia en EE. UU.: familia de candidato a gobernador fallece en un accidente de helicóptero

El equipo de campaña del político compartió la triste noticia este jueves.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
24 de octubre de 2025, 1:55 a. m.
A police helicopter is seen in the air close to a school where, according to reports, several people died in a shooting, on June 10, 2025 in Graz, southeastern Austria. Several people died in a school shooting, including the attacker, Austrian broadcaster ORF quoted the interior ministry as saying. (Photo by ERWIN SCHERIAU / APA / AFP) / Austria OUT / AUSTRIA OUT / AUSTRIA OUT
Las autoridades no han brindado detalles sobre el accidente. | Foto: AFP

Un aspirante a gobernador en Estados Unidos anunció que su familia falleció en un accidente de helicóptero el pasado miércoles.

Darren Bailey, republicano y candidato a la gobernación de Illinois, dio la triste noticia de que su hijo, su nuera y sus nietos perdieron la vida. Además, expresó él y su esposa, Cindy, están desconsolados tras la tragedia.

De acuerdo con los detalles de la campaña del político —en un comunicado al respecto—, el incidente ocurrió el pasado miércoles 22 de octubre en el estado de Montana.

“Darren y Cindy están desconsolados por esta pérdida inimaginable. Encuentran consuelo en su fe, su familia y las oraciones de quienes los aman y cuidan”, se lee en el comunicado.

x
En el accidente murieron cuatro miembros de la familia. | Foto: Tomada de X/X/DarrenBaileyIL

Zachary Bailey —el hijo del candidato—, su esposa Kelsey, y sus dos hijos: Vada Rose, de 12 años, y Samuel, de 7, fueron las víctimas mortales de la tragedia. El tercer hijo de la pareja, Finn, de 10 años, no se encontraba en el helicóptero en ese momento.

Contexto: Tensión en pleno vuelo: avión aterrizó de emergencia luego de que los pilotos escucharan extraños golpes en la cabina

Este jueves, en horas de la mañana, el grupo de campaña de Bailey compartió una publicación en sus redes sociales expresando la lamentable noticia, la cual acompañaron con una foto de la joven familia.

“Los Bailey agradecen profundamente la amabilidad y el apoyo que han recibido y piden privacidad mientras lloran y abrazan a sus seres queridos durante este momento difícil”, dice el informe del suceso.

x
Darren Bailey. | Foto: Tomada de The Sun US/Getty Images

Pese a que no se han determinado los detalles del accidente, las autoridades compartieron al público que este tuvo lugar en un pueblo al oeste de la frontera con el estado de Dakota del Norte y del Sur, llamado Ekalaka, de acuerdo con un reportaje del medio local WLS.

Contexto: Paracaidista británico cae más de 3.000 metros y sobrevive de forma milagrosa en EE. UU.

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) aseguró este jueves que las autoridades están investigando el accidente que fue reportado en horas de la madrugada del miércoles.

Bailey, que había perdido las elecciones estatales en el 2022 contra el demócrata J.B. Pritzker, presentó su candidatura el mes pasado. Además, años atrás cumplió el límite de dos años tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Estados Unidos.

La policía acudió al lugar luego de recibir una llamada alertando un ataque.
Las autoridades anunciaron que investigan un accidente registrado la madrugada del miércoles, 22 de octubre. | Foto: Getty Images

“El Partido Republicano de Illinois se une a la familia Bailey, sus amigos y la comunidad en oración mientras lamentamos la trágica pérdida de Zachary, Kelsey, Vada Rose y Samuel“, publicó Kathy Salvi, la presidenta del Partido Republicano de Illinois.

Contexto: El NWS emite alerta de viaje para más de un millón de conductores en 7 estados de EE. UU.; podrían presentarse varios accidentes

“Únase a nosotros para mantener a la familia Bailey presente en nuestros pensamientos y oraciones durante este momento inimaginable”, agregó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Video del Comando Sur de EE. UU. sobre maniobras en el Caribe desata preocupación en la región

2. Jessica Cediel respondió a quienes la critican por hablar de Dios y dejó un contundente mensaje: “Se le cayó un tornillo”

3. Maduro vuelve a hablar en inglés y envía mensaje a Donald Trump. “No crazy war, please”

4. Fórmula 1: hora y canal para ver en vivo el GP de México, carrera clave en la lucha por el campeonato

5. Tragedia en EE. UU.: familia de candidato a gobernador fallece en un accidente de helicóptero

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosAccidente

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.