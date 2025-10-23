Tragedia en EE. UU.: familia de candidato a gobernador fallece en un accidente de helicóptero

Un aspirante a gobernador en Estados Unidos anunció que su familia falleció en un accidente de helicóptero el pasado miércoles.

Darren Bailey, republicano y candidato a la gobernación de Illinois, dio la triste noticia de que su hijo, su nuera y sus nietos perdieron la vida. Además, expresó él y su esposa, Cindy, están desconsolados tras la tragedia.

De acuerdo con los detalles de la campaña del político —en un comunicado al respecto—, el incidente ocurrió el pasado miércoles 22 de octubre en el estado de Montana.

“Darren y Cindy están desconsolados por esta pérdida inimaginable. Encuentran consuelo en su fe, su familia y las oraciones de quienes los aman y cuidan”, se lee en el comunicado.

En el accidente murieron cuatro miembros de la familia. | Foto: Tomada de X/X/DarrenBaileyIL

Zachary Bailey —el hijo del candidato—, su esposa Kelsey, y sus dos hijos: Vada Rose, de 12 años, y Samuel, de 7, fueron las víctimas mortales de la tragedia. El tercer hijo de la pareja, Finn, de 10 años, no se encontraba en el helicóptero en ese momento.

Este jueves, en horas de la mañana, el grupo de campaña de Bailey compartió una publicación en sus redes sociales expresando la lamentable noticia, la cual acompañaron con una foto de la joven familia.

“Los Bailey agradecen profundamente la amabilidad y el apoyo que han recibido y piden privacidad mientras lloran y abrazan a sus seres queridos durante este momento difícil”, dice el informe del suceso.

Darren Bailey. | Foto: Tomada de The Sun US/Getty Images

Pese a que no se han determinado los detalles del accidente, las autoridades compartieron al público que este tuvo lugar en un pueblo al oeste de la frontera con el estado de Dakota del Norte y del Sur, llamado Ekalaka, de acuerdo con un reportaje del medio local WLS.

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) aseguró este jueves que las autoridades están investigando el accidente que fue reportado en horas de la madrugada del miércoles.

Bailey, que había perdido las elecciones estatales en el 2022 contra el demócrata J.B. Pritzker, presentó su candidatura el mes pasado. Además, años atrás cumplió el límite de dos años tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Estados Unidos.

Las autoridades anunciaron que investigan un accidente registrado la madrugada del miércoles, 22 de octubre. | Foto: Getty Images

“El Partido Republicano de Illinois se une a la familia Bailey, sus amigos y la comunidad en oración mientras lamentamos la trágica pérdida de Zachary, Kelsey, Vada Rose y Samuel“, publicó Kathy Salvi, la presidenta del Partido Republicano de Illinois.