Estados Unidos

El NWS emite alerta de viaje para más de un millón de conductores en 7 estados de EE. UU.; podrían presentarse varios accidentes

Un fenómeno climático limitaría enormemente la visibilidad de quienes manejan los carros.

Redacción Mundo
15 de octubre de 2025, 9:13 p. m.
Este tipo de condiciones puede afectar la pericia de los conductores | Foto: Getty Images

Una densa niebla está afectando las carreteras de 7 estados diferentes en EE. UU., por lo que podría representar un peligro para los conductores que transiten por las vías afectadas.

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), publicó en sus canales de comunicación que una “neblina densa” afecta múltiples zonas de Minnesota, Dakota del Sur, Nebraska, Wyoming, Montana y Colorado.

La visibilidad en estas condiciones puede causar accidentes. | Foto: Getty Images

“Las zonas de baja visibilidad harán peligrosas las condiciones de conducción. Esto afectará la I-25 desde Loveland hacia el norte hasta Wyoming, la US 85 al norte de Greeley y la autopista 14 entre Fort Collins y Sterling”, sostiene el NWS de Denver.

Contexto: Tormenta invernal en montañas de Estados Unidos: las autoridades piden a la ciudadanía estar preparados

Por su parte, la agencia climática de Rapid City sostiene que “Si conduce, reduzca la velocidad, use las luces delanteras y deje suficiente distancia por delante”.

También habrá afectación en carreteras carreteras estadounidenses que atraviesan el Panhandle de Nebraska, y conectores rurales en Dakota del Sur, según Newsweek.

En lo que respecta a Wyoming, los avisos cubren los condados de Niobrara, Platte, Goshen y Laramie.

Ya en lo concerniente a Minnesota, en Lincoln, Lyon y Murray también habrá visibilidad reducida.

Las características de la niebla

En algunos lugares solo se podrá ver hasta 400 metros más adelante, e igual se tendrá una visión mínima hacia el horizonte, reportan las agencias.

Así bien, instan a los conductores a tener máxima precaución, e incluso postergar viajes que sean prescindibles, ya que estas condiciones ambientales pueden generar accidentes.

Las luces altas son fundamentales, no solo para ver vehículos de adelante, sino para que lo puedan identificar otros conductores. | Foto: Getty Images

El NWS insta a las personas a cargo del volante para reducir la velocidad, prender las luces delanteras (si es posible, con las exploradoras) y también mantener una distancia prudente de otros vehículos, aun con las limitaciones visuales.

Además, en zonas cercanas a valles fluviales puede haber transformación del clima de forma rápida, y la niebla puede presentarse más espesa de lo previsto.

Así bien, las autoridades recomiendan a los viajeros atender las indicaciones de organismos de emergencia y revisar el reporte del clima antes de salir a las vías en cuestión.

