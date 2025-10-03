Tormenta invernal en montañas de Estados Unidos: las autoridades piden a la ciudadanía estar preparados

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió avisos de tormenta invernal para aproximadamente 5 mil personas en Montana y Woring.

Las autoridades consideran que van a haber cambios climáticos importantes, por lo que esperan que la población esté preparada para afrontarlos.

¿Qué dicen las autoridades?

Aunque en esta época se empieza a ver nieve en el sistema montañoso norteamericano, esta vez se prevé que las cantidades sean mayores a las que por lo general caen durante esta época del año.

Por eso, algunos estados ya han comenzado a sentir los primeros indicios de las tormentas invernales, por lo que las autoridades han considerado prudente que la ciudadanía tome las precauciones correspondientes, con el fin de evitar desastres.

Además, es una época en la que los aficionados a la caza aprovechan para dirigirse a estas montañas, por lo que no sobran las señales de alarma que se han emitido.

“La principal preocupación es que la gente no está preparada para las condiciones que hay ahí fuera”, afirmó el meteorólogo del NWS, Adam Dziewaltowski.

Se esperan fuertes nevadas que alcancen alturas considerables, por lo que se aconseja aplazar los viajes programados | Foto: AP

Desde la oficina del Servicio Meterológico Nacional, NWS, se han comenzado a emitir alertas de tormentas invernales, pues se esperan acumulaciones de nieve de hasta 15 cm por encima de los 1.667 metros de altitud en el Parque Macional Glacial, la carretera Going-to-the-Sun y el Paso Logan.

Según se ha informado, la nieve comenzará a caer hacia las últimas horas de la noche del sábado y durará hasta la mañana del domingo.

“Se prevén interrupciones considerables en las actividades normales”, “condiciones de viaje peligrosas o imposibles”, indicó el aviso de tormenta invernal.

Las oficinas del NWS en Billings, Montana, y Riverton, Wyoming, también emitieron avisos de tormenta invernal que entrarán en vigor este fin de semana.

Billings advirtió sobre la presencia de fuertes nevadas de hasta 40 cm en las montañas Beartooth, la zona norte de las montañas Bighorn y las montañas Crazy, incluyendo Cooke City.

¿Qué deben hacer los estados afectados por la tormenta de invierno?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que es importante estar pendiente de las actualizaciones sobre el clima que va emitiendo el Servicio Meterológico Nacional.

En caso de alertas, evite viajar por las zonas afectadas, pues podrían presentarse cierres generalizados e interrupciones en varias vías.

En las zonas rurales, es necesario tener más precaución, ya que las bajas temperaturas pueden producir hipotermia y congelación, por lo que se sugiere tener un refugio bien adecuado para soportar el clima.

Es muy importante que los visitantes del Parque Nacional Glacier, excursionistas, campistas y cazadores con arco estar preparados para las condiciones climáticas invernales.