Estados Unidos

La NOAA emite una alerta en Miami y Florida que podría poner en riesgo a quienes estén en zonas costeras, con lluvias por delante

Se pronostica corrientes de resaca que producen oleaje fuerte.

Redacción Mundo
1 de octubre de 2025, 9:11 p. m.
Aun en días lluviosos, el calor persiste en Miami durante esta época. | Foto: Getty Images

El clima en Miami, la ciudad más importante de la Florida, presentará un sistema de lluvias y alteraciones en la marea que pone en alerta a las autoridades locales encargadas de monitorear el tiempo meteorológico de la zona.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), emitió una alerta para la Costa del Condado de Broward y la costa del Condado de Miami-Dade hasta el domingo 5 de octubre.

La NOAA advierte que puede representar riesgos para nadadores. | Foto: AccuWeather

Habrá corrientes y mareas peligrosas para los bañistas y personas desprevenidas que se encuentren en las playas de Miami, incluso para embarcaciones menores.

“Las corrientes de resaca pueden arrastrar incluso a los mejores nadadores lejos de la orilla hacia aguas más profundas”, informó la agencia.

Contexto: Alerta por paso del huracán Imelda hacia Bermudas: autoridades advierten la llegada de tormentas y marejadas peligrosas

“Nade cerca de un salvavidas. Si se ve atrapado en una corriente de resaca, relájese y flote. No nade contra la corriente. Si puede, nade siguiendo la línea de costa. Si no puede escapar, mire hacia la orilla y llame o haga señas para pedir ayuda”, alertó.

Este tipo de fenómenos están indicados con banderas en la playa que le pedirán no ingresar al mar si no es estrictamente necesario.

El clima en Miami

Por una serie de eventos meteorológicos en el Caribe y el Atlántico norte, esta zona de Florida tendrá alta afluencia de lluvias.

Los días lluviosos en la ciudad suelen generar charcos grandes y algunas inundaciones. | Foto: Getty Images

AccuWeather indica que en los próximos días habrá riesgo de tormentas fuertes, con chubascos y lluvias que pueden producir inundaciones repentinas.

Contexto: Imelda se convierte en huracán y la costa este de EE. UU. ya siente el impacto: estas son las zonas que están en alerta

Los reportes dan 92 % de probabilidad de precipitaciones, sobre todo el viernes y el fin de semana, así que debe seguir precauciones.

Evite estar cerca de los árboles y campos abiertos si se presentan tormentas eléctricas, ya que este tipo de terreno atrae rayos con más facilidad por su capacidad de conducir electricidad.

Sin embargo, el calor seguirá en Miami con una media de 30 °C, alta humedad y sensación térmica que podría llegar a los 40 °C.

