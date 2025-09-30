Imelda se convierte en huracán y la costa este de EE. UU. ya siente el impacto: estas son las zonas que están en alerta

Imelda, un poderoso sistema tropical, se sigue fortaleciendo a medida que avanza hacia el Caribe y amenaza varias zonas costeras de la parte norte del océano Atlántico.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas e inglés), Imelda se dirige hacia las islas de Bermuda, zona que ya se prepara para un fuerte impacto del sistema ciclónico.

Es poco probable que los dos sistemas se junten en el Atlántico. | Foto: Anadolu via Getty Images

Hasta medio día del martes 30 de septiembre, el huracán presentaba vientos sostenidos de hasta 137 kilómetros por hora, a solo 266 km de Great Abaco Island, en las Bahamas.

Además, se reporta que avanza a una velocidad de 19 km/h. Los pronósticos indican que fortalecerá en las próximas 48 horas.

¿Cómo impactará a Estados Unidos?

Una de las principales afectaciones de los huracanes con este tipo de intensidad son las lluvias que impactan las zonas costeras.

En este caso, uno de los estados con mayor impacto será Carolina del Norte, donde se esperan precipitaciones acumuladas de 50 milímetros, lo que podría causar inundaciones repentinas.

Este centro, con sede en Miami, monitorea constantemente los fenómenos climáticos que afectan Estados Unidos y zonas de impacto cercano. | Foto: Getty Images

Por su parte, el oleaje también suele ser un problema mayor con estos fenómenos climáticos. Las corrientes de resaca se vuelven complicadas y representan un peligro potencial para bañistas incautos.

En Florida, un hombre de 51 años murió tras ser arrastrado por el fuerte oleaje. Así bien, se recomienda a los habitantes que tengan precaución en las playas.