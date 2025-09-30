Suscribirse

Imelda se convierte en huracán y la costa este de EE. UU. ya siente el impacto: estas son las zonas que están en alerta

Los vientos del huracán alcanzan los 137 km/h.

Redacción Mundo
30 de septiembre de 2025, 8:29 p. m.
Así se mueve el huracán KIko en las aguas próximas a las islas de Hawái
El huracán Imelda empezó como una tormenta tropical. | Foto: Captura de imagen video X @CIRA_CSU

Imelda, un poderoso sistema tropical, se sigue fortaleciendo a medida que avanza hacia el Caribe y amenaza varias zonas costeras de la parte norte del océano Atlántico.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas e inglés), Imelda se dirige hacia las islas de Bermuda, zona que ya se prepara para un fuerte impacto del sistema ciclónico.

x
Es poco probable que los dos sistemas se junten en el Atlántico. | Foto: Anadolu via Getty Images

Hasta medio día del martes 30 de septiembre, el huracán presentaba vientos sostenidos de hasta 137 kilómetros por hora, a solo 266 km de Great Abaco Island, en las Bahamas.

Contexto: Max Henríquez destaca gravedad del huracán Humberto: “Es un gran huracán con vientos de 240 kilómetros”

Además, se reporta que avanza a una velocidad de 19 km/h. Los pronósticos indican que fortalecerá en las próximas 48 horas.

¿Cómo impactará a Estados Unidos?

Una de las principales afectaciones de los huracanes con este tipo de intensidad son las lluvias que impactan las zonas costeras.

En este caso, uno de los estados con mayor impacto será Carolina del Norte, donde se esperan precipitaciones acumuladas de 50 milímetros, lo que podría causar inundaciones repentinas.

El Centro Nacional de Huracanes indica que Erin tiene el potencial de convertirse en el primer gran huracán de la temporada 2025. (
Este centro, con sede en Miami, monitorea constantemente los fenómenos climáticos que afectan Estados Unidos y zonas de impacto cercano. | Foto: Getty Images

Por su parte, el oleaje también suele ser un problema mayor con estos fenómenos climáticos. Las corrientes de resaca se vuelven complicadas y representan un peligro potencial para bañistas incautos.

Contexto: Así se desarrolla la temporada de huracanes en los océanos Atlántico y Pacífico, ¿las costas de EE. UU. están en riesgo?

En Florida, un hombre de 51 años murió tras ser arrastrado por el fuerte oleaje. Así bien, se recomienda a los habitantes que tengan precaución en las playas.

El fenómeno Imelda sucede al mismo tiempo que el huracán Humberto, que ya alcanza categoría 5, antes de disminuir su intensidad conforme avanzaba por el Atlántico sin previsión de impacto en tierra.

