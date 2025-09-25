Suscribirse

Estados Unidos

Así se desarrolla la temporada de huracanes en los océanos Atlántico y Pacífico, ¿las costas de EE. UU. están en riesgo?

Hay varios sistemas de tormentas y huracanes en curso.

Redacción Mundo
25 de septiembre de 2025, 9:51 p. m.
Imagen satelital del Huracán Erin
El huracán Gabriell no ha impactado en mayor cuantía las costas estadounidenses, más allá de oleaje y corrientes fuertes sin daños materiales. | Foto: AFP

La temporada de huracanes se encuentra en pleno auge, con varias formaciones de tormentas en los océanos Pacífico y Atlántico, que han configurado eventos climáticos de gran envergadura.

En el Atlántico Norte, el huracán Gabrielle presenta vientos sostenidos de hasta 125 km/h en la zona de las Azores, en el mar Caribe, y se desplazaba hacia el este a 50 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes de Miami.

Contexto: Emiten alerta para millones de residentes en cuatro estados de EE. UU. por peligro potencialmente mortal en las aguas de la zona

Los vientos podrían causar un fuerte oleaje, provocar olas, además de varias corrientes de resaca que pueden ser potencialmente mortales para bañistas.

Huracán Erin i
El oleaje en medio de esta temporada suele ser peligroso para bañistas y pequeñas embarcaciones. | Foto: AFP

Se espera que haya un impacto en la costa noreste de Estados Unidos y la costa atlántica de Canadá.

Incluso después de que pase el ojo de la tormenta, los meteorólogos advirtieron que se producirán fuertes ráfagas de viento con fuerza de huracán en algunas partes de las islas.

Contexto: Huracán Gabrielle se intensifica: oleaje peligroso en la costa este de Estados Unidos en esta semana

En la costa pacífica, el huracán Narda se ha alejado de México y de Baja California. Algún oleaje fuerte puede extenderse hacia el sur de California el fin de semana.

Tormenta tropical Humberto

El miércoles, se formó este fuerte sistema de tormenta a 750 kilómetros al este de las Islas de Sotavento del norte y se desplazaba hacia el noroeste a 13 km/h la mañana del jueves.

Los vientos han alcanzado los 85 km/h y en un día se podría convertir en huracán para el fin de semana.

El Centro Nacional de Huracanes indica que Erin tiene el potencial de convertirse en el primer gran huracán de la temporada 2025. (
Este Centro Nacional emite las respectivas alertas y seguimientos a las tormentas. | Foto: Getty Images

Por su parte, el grupo de tormentas Humberto azotó República Dominicana y zonas de Puerto Rico, en donde un vehículo fue arrastrado y su conductor murió intentando cruzar un puente.

Los expertos proyectan que el fenómeno será una depresión tropical cercana a Bahamas. Si bien aún no se conoce con exactitud su recorrido ni intensidad, es probable que impacte el sureste de Estados Unidos en los próximos días.

El FEM indicó que los residentes de estas zonas deben prepararse para la llegada de la tormenta: “Se recomienda a las personas registrarse para recibir alertas meteorológicas y seguir las instrucciones de los funcionarios de gestión de emergencias estatales y locales”.

