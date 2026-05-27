El aumento del nivel del mar amenazaría a esta ciudad de América: científicos advierten que podría quedar bajo el agua

El cambio climático continúa generando preocupación entre los científicos debido a las consecuencias que tendría sobre distintas regiones del mundo, especialmente en las ciudades costeras más vulnerables al aumento del nivel del mar.

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Frente a esto, los expertos advierten que fenómenos como el calentamiento global y la pérdida acelerada de ecosistemas naturales podrían provocar graves inundaciones y transformar por completo algunos territorios durante las próximas décadas.

Según un análisis publicado en la revista Nature Sustainability, señaló que Nueva Orleans, en Luisiana, habría superado un punto crítico frente al avance del océano. El estudio explica que la desaparición de los humedales costeros está dejando a la ciudad cada vez más expuesta a quedar rodeada por agua abierta antes de finalizar el siglo.

Las mareas extremas podrían multiplicarse significativamente en las próximas décadas. Foto: Getty Images

Frente a este panorama, los investigadores consideran necesario comenzar cuanto antes un proceso de reubicación organizada de los habitantes para evitar una crisis social y económica en el futuro.

El incremento de las temperaturas, junto con la erosión constante y el hundimiento progresivo del delta del Mississippi, ha llevado a esta región a enfrentar un escenario cada vez más delicado. Los expertos advierten que infraestructuras como diques, sistemas de bombeo y barreras de contención no serían suficientes para frenar los efectos del aumento del nivel del mar en las próximas décadas.

Ilustración generada con IA de ciudades costeras hundidas bajo el agua. Foto: Creación de la IA de Bing image creator

Ante esta situación, los investigadores consideran fundamental que las autoridades diseñen planes de reubicación respaldados por medidas económicas y sociales que garanticen la protección de la población. Según los expertos, actuar con anticipación permitiría reducir el impacto sobre las comunidades más vulnerables y evitar desplazamientos masivos en medio de una emergencia climática.

¿Qué se viene para Nueva Orleans?

La ubicación de esta ciudad en una zona geográfica baja la convierte en una de las áreas urbanas más expuestas del planeta frente a los efectos del cambio climático. Su reducida altitud aumenta considerablemente el riesgo ante fenómenos como huracanes más intensos y el avance constante del nivel del mar, factores que amenazan la estabilidad de la región.

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De acuerdo con las proyecciones de los expertos, el océano podría elevarse entre 3 y 7 metros antes de finalizar este siglo. Este incremento tendría consecuencias devastadoras para Luisiana, ya que provocaría la pérdida de gran parte de sus humedales y desplazaría la línea costera decenas de kilómetros hacia el interior. Como resultado, la ciudad podría terminar rodeada por las aguas del Golfo de México.

Expertos como el geólogo Torbjörn Törnqvist consideran que el deterioro del territorio ya habría alcanzado un punto irreversible. El académico aseguró que, incluso si el calentamiento global se detuviera de inmediato, el futuro de la ciudad seguiría comprometido debido a su condición de territorio ubicado por debajo del nivel del mar. Según advirtió, ninguna inversión económica sería suficiente para sostener indefinidamente una región con estas características.