Este hombre resolvió el problema de la vivienda de una manera que ningún gobierno consideraría

En un rincón apartado de la selva de Vietnam, un hombre ha logrado lo que para muchos parece una utopía: crear un hogar digno, seguro y totalmente gratuito de facturas.

Científicos descubren una extraña especie de pulpo del tamaño de una pelota de golf en las profundidades del océano Pacífico

Sin necesidad de complejos planos arquitectónicos ni de maquinaria pesada, este individuo levantó en apenas doce meses una estructura que no solo es una casa, sino un ecosistema de vida completo que flota sobre un lago remoto.

El arte de construir sin rastro industrial

Lo más sorprendente de esta construcción es el rechazo total a los materiales modernos. Mientras el mundo depende del acero y el hormigón, este “pueblo” unipersonal utiliza el bambú como su columna vertebral.

Para unir las piezas, no se utilizó ni un solo clavo metálico; en su lugar, se empleó una técnica de carpintería tradicional basada en cortes precisos y amarres manuales. Este método, aunque parezca antiguo, tiene una explicación lógica: permite que la estructura sea flexible. En lugar de luchar contra la naturaleza, la aldea “baila” con ella, permitiendo que las plataformas suban o bajen según el nivel del agua, protegiendo así al habitante de inundaciones o sequías extremas.

Un refugio que se adapta al entorno

Vivir sobre el agua no fue una decisión estética, sino una estrategia de supervivencia. Al situar su hogar lejos de la orilla, el constructor eliminó de un plumazo dos grandes problemas de la selva: la humedad constante del suelo y el peligro de los animales salvajes.

No es un espacio único, sino un conjunto de áreas conectadas donde cada rincón tiene un propósito: hay zonas específicas para el descanso, una cocina funcional y espacios de almacenamiento. Todo el complejo se mueve gracias a la energía humana y a leyes básicas de la física, como la gravedad, prescindiendo totalmente de cables o conexiones a una red eléctrica.

El supermercado bajo los pies

La verdadera clave de esta solución habitacional es que resuelve también el problema del hambre. El diseño incluye:

Estanques integrados: Bajo las mismas tablas que pisa, el hombre cría peces, asegurando una fuente de proteína constante sin tener que salir a pescar largas horas.

Bajo las mismas tablas que pisa, el hombre cría peces, asegurando una fuente de proteína constante sin tener que salir a pescar largas horas. Huertos flotantes: Utilizando abono orgánico (compost), ha creado jardines sobre el agua donde crecen frutas, verduras y arroz.

Utilizando abono orgánico (compost), ha creado jardines sobre el agua donde crecen frutas, verduras y arroz. Gestión natural del agua: El propio lago sirve para renovar el sistema y mantener la higiene del asentamiento.

Esta aldea podría ser el modelo que ignora las infraestructuras modernas y propone una vida basada en el fuego, el agua y el esfuerzo propio.