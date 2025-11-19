Día Internacional del Hombre: ¿Por qué se celebra cada 19 de noviembre y de dónde surge esta fecha?

Los hombres son ficha clave de la sociedad y por ello cada 19 de noviembre se celebra el Día Internacional en su honor, con el fin de reconocer su aporte a la sociedad, la igualdad de género desde una perspectiva masculina y su importancia desde el punto de vista social. De igual forma, es una fecha que busca incentivar una masculinidad saludable tanto en el aspecto físico como mental.

Si bien no es una fecha que se haya reconocido y visibilizado como ocurre con el Día Internacional de la Mujer, lo cierto es que hay muchos países en donde se celebra y tiene una trascendencia relevante.

Se dice que hay algunos pilares básicos en esta celebración. En la lista se incluyen, por ejemplo, promover los modelos masculinos positivos y más normalizados, es decir, el hombre trabajador que día a día se esfuerza por hacer un aporte importante a la sociedad.

El Día Internacional del Hombre se centra en algunos pilares específicos. | Foto: Getty Images

De igual forma, busca destacar la labor de ese hombre que se impulsa en pro de su familia, al cuidado de los hijos y del medioambiente.

Otro aspecto en el que se hace énfasis con esta celebración es en la salud y el bienestar de los hombres, tanto en la parte física como en los planos espiritual y emocional, un aspecto que en ocasiones no se le da la suficiente importancia. También con esta fecha se busca mejorar las relaciones de género y promover la igualdad del mismo.

¿Desde cuándo se celebra el Día Internacional del Hombre?

Se dice que fue Thomas Oaster, profesor de la Universidad de Missouri-Kansas y director del Centro de Estudios Masculinos en este mismo centro, quien estableció esta fecha en 1992.

Sin embargo, fue hasta 1999, cuando el Comité Internacional del Hombre proclamó la fecha a nivel global en Trinidad y Tobago. Ese año recuperó la idea original y se estableció con el fin no de contraponerse al Día Internacional de la Mujer, sino de hacer aportes complementarios para abordar la salud física, emocional y social de los hombres.

El Día Internacional del Hombre se centra mucho en el tema de bienestar masculino. | Foto: Getty Images

El respaldo de Ingeborg Breines, directora del programa Mujeres y Cultura de Paz de la Unesco, consolidó su expansión internacional y permitió que organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud sumaran acciones centradas en el bienestar masculino.

¿En Colombia cuándo se celebra el Día del hombre?