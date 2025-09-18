El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte, presentaron este miércoles una demanda por difamación contra una podcastera estadounidense de derecha que afirmó que la primera dama nació varón.

La demanda acusa a Candace Owens, con millones de seguidores en las redes sociales X y YouTube, de usar su pódcast para difundir “mentiras verificablemente falsas y devastadoras”.

Le acusan de haber dicho que Brigitte Macron nació siendo varón, que son parientes consanguíneos y que Macron fue elegido presidente de Francia como parte de un programa de control mental operado por la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense.

Brigitte Macron. | Foto: Getty Images

En junio de este año, Macron ya había hecho una demanda contra Owen. La demanda de 218 páginas fue presentada ante el tribunal superior de Delaware y solicita un juicio con jurado y una indemnización no especificada.

En un comunicado emitido por su abogado, los Macron afirman haber interpuesto la demanda después de que Owens ignorara las solicitudes de retractación de las declaraciones falsas y difamatorias.

“Esto es sobre defender mi honor. Porque no tiene sentido. Es alguien que sabe que lo que está diciendo es falso y al hacerlo está causando un daño, todo por estar al servicio de una ideología y tener probadas conexiones con los líderes de extrema derecha”, sentenció Macron.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron. | Foto: Getty Images

“Le dimos todas las oportunidades para que se retractara de estas acusaciones, pero se negó. Esperamos sinceramente que esta demanda aclare las cosas y ponga fin a esta campaña de difamación de una vez por todas”, se lee.

“Si las molestias que ella va a asumir son el costo que tiene el dejar las cosas claras y detener esto, ella está 100 % dispuesta a hacerlo”, explicó el abogado de los Macron, Tom Clare.

Brigitte Macron, de 72 años, también ha recurrido a los tribunales en Francia para refutar las afirmaciones sobre su identidad de género.

Candace Owens, 'influencer' conservadora. | Foto: Getty Images

Dos mujeres fueron condenadas anteriormente por difundir afirmaciones falsas tras publicar en YouTube que Brigitte Macron ha sido un hombre llamado Jean-Michel Trogneux, quien en realidad es su hermano. Los medios de verificación han señalado que la teoría es completamente falsa y que no hay ninguna evidencia que la respalde.

Los rumores sobre Brigitte Macron siendo un hombre son una teoría de la conspiración sin fundamento que ha circulado en redes sociales desde al menos 2021. Esta desinformación ha sido ampliamente desmentida por medios de revisión de hechos y seguirá llevando a acciones legales por parte de la pareja presidencial.