Trump es captado por un micrófono abierto en medio de diálogo con Macron, lo que dijo se hizo viral en las redes sociales

Líderes europeos, incluyendo al presidente Volodímir Zelenski, se reunieron en la Casa Blanca, donde el anfitrión, Donald Trump, sentó bases para lo que sería un acuerdo histórico que permita acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Nunca hemos tenido a tantos líderes europeos al mismo tiempo. ¡Es un gran honor!”, dijo Trump en su cuenta de la red Truth Social, poco antes del encuentro que tuvo lugar en uno de los salones de la Casa Blanca.

Después de la reunión, Trump anunció que comenzó a organizar una cumbre entre los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, a la que seguirán conversaciones a tres partes en las que él participaría.

El presidente Donald Trump (centro-izquierda) habla mientras el primer ministro británico, Keir Starmer (de izquierda a derecha), el presidente francés, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz, escuchan durante una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski (centro-derecha), y líderes europeos en la Sala Este de la Casa Blanca. | Foto: AP

“Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar a determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski”, declaró Trump tras recibir al ucraniano y a líderes europeos en la Casa Blanca.

La reunión estuvo llena de detalles como el traje formal que usó Zelenski para visitar a su homólogo estadounidense o las caras que hacía la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, cuando su homólogo alemán hablaba sobre el acuerdo con Rusia.

Sin embargo, hubo un momento en el que el micrófono del presidente Trump quedó abierto mientras se le oía tener una conversación con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

PoliticsJOE_UK: Donald Trump was caught on a hot mic telling Macron that Putin wants to "make a deal" for him on Ukraine pic.twitter.com/0ZyO47aKfP — Votap (@VotapLtd) August 19, 2025

“Creo que él (el presidente ruso, Vladimir Putin) quiere llegar a un acuerdo”, le susurró Trump al presidente francés en la Sala Este. “Creo que quiere llegar a un acuerdo por mí, ¿entiendes? Por muy descabellado que parezca”, agregó.

El comentario, que sugiere que Trump siente que Putin quiere complacerlo, proporcionó más información sobre la evaluación del presidente estadounidense de su reunión del viernes con el presidente ruso en Anchorage, Alaska.

Se cree que Trump suspendió en un momento su reunión con Zelenski y otros líderes europeos para llamar a Putin.

Una fuente declaró a CNN que los líderes europeos no estuvieron presentes en la conversación entre Putin y Trump.

La conversación con los líderes europeos estaba programada para continuar después de la llamada con Putin, según informó el periódico alemán Bild.

El presidente Donald Trump (derecha) y el presidente francés, Emmanuel Macron, participan en una reunión con el presidente ucraniano, Volodímor Zelenski, y líderes europeos en la Sala Este de la Casa Blanca, el lunes 18 de agosto de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon) | Foto: AP

Finalmente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó —tras conversar con líderes europeos— que Europa podría brindar garantías de seguridad a Ucrania como parte de un acuerdo de paz con Rusia, en el que Washington cumpliría un papel de coordinación.

“En la reunión, discutimos sobre las garantías de seguridad para Ucrania, sobre cuáles podrían brindar los distintos países europeos, en coordinación con Estados Unidos”, escribió Trump en su red Truth Social.