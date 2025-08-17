Estados Unidos anuncia que ha pactado con Rusia “robustas garantías de seguridad” para Ucrania

Estados Unidos anunció este domingo que alcanzó un pacto con Rusia para otorgar “robustas garantías de seguridad” a Ucrania en caso de un hipotético acuerdo de paz con Moscú, lo que le otorgaría un estatus de protección muy similar al de un miembro de la OTAN.

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, explicó a la cadena Fox News que “Estados Unidos está potencialmente preparado para poder dar garantías de seguridad al nivel del Artículo 5, pero no de la OTAN, sino directamente de Estados Unidos y otros países europeos”.

El Artículo 5 de la OTAN, cabe recordar, establece un principio de defensa colectiva que implica que cualquier ataque contra uno de los países miembros de la OTAN representa un ataque contra el resto e implicaría el comienzo de conversaciones para organizar un contraataque conjunto.

Ya en declaraciones a la cadena CNN, Witkoff confirmó también que obtuvo de Rusia la garantía de una “consagración legislativa en la Federación Rusa” de “no atacar a ningún otro territorio cuando se codifique el acuerdo de paz, y la consagración legislativa en la Federación Rusa de no atacar a ningún otro país”.

Witkoff habló tras la cumbre del pasado viernes en Alaska entre los presidentes ruso y estadounidense, Vladímir Putin y Donald Trump.

El presidente estadounidense Donald Trump (der.) y el presidente ruso Vladimir Putin posan en un podio en la pista tras su llegada a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. | Foto: AFP

Aunque los resultados concretos no trascendieron en un primer momento, fuentes próximas comenzaron a deslizar este pasado sábado que Putin no quiere un alto el fuego previo a cualquier tipo de negociación y que ha propuesto quedarse con la región ucraniana del Donbás, la práctica totalidad del este del país, con las provincias de Donetsk y Lugansk, a cambio de suspender su ofensiva en el sur del país, especialmente en Zaporiyia y Jersón.

A este respecto, Witkoff se limitó a informar que Putin “ha hecho algunas concesiones con relación a cinco regiones de Ucrania” pero avanzó que “hace falta mantener una conversación sobre Donetsk, sin dar más detalles”.

Marco Rubio llama a la calma

Casi al mismo tiempo, el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional en funciones, Marco Rubio, pidió rebajar las expectativas. “Identificamos áreas potenciales de acuerdo, pero aún quedan desacuerdos importantes”, dijo a ABC, al explicar la negativa de su país a imponer nuevas sanciones a Moscú.

“Es muy posible que lleguemos a un punto en que todos concluyan que no habrá paz aquí y que tendremos que imponer más sanciones, pero cuando se hace eso, básicamente se está renunciando a cualquier perspectiva de un acuerdo negociado”, indicó, tras confirmar que EE. UU. mantendrá de todos modos las sanciones en vigor.

Sobre una posible cumbre trilateral entre Trump, Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Rubio dijo que la clave es que Rusia y Ucrania entiendan la necesidad de hacer concesiones, porque “no se puede llegar a un acuerdo entre dos facciones en guerra a menos que ambas partes acuerden ceder algo y ambas partes acuerden que la otra parte obtenga algo”.

Marco Rubio llamó a la calma. | Foto: GETTY IMAGES

La UE se declara lista para contribuir

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó este domingo que EE. UU. informó a la Unión Europea de este acuerdo preliminar en este aspecto de seguridad.

“Damos la bienvenida”, indicó en rueda de prensa con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, “a la voluntad del presidente Trump de contribuir con garantías de seguridad análogas al Artículo 5”.

Von der Leyen manifestó en que la llamada “coalición de los dispuestos”, el grupo de países comprometidos con la puesta en marcha de una misión de paz para Ucrania, “entre ellos la Unión Europea, están listos para cumplir con su parte”.

No obstante, Von der Leyen y Zelenski coincidieron en la imposibilidad de que Kiev entregue voluntariamente territorios a Rusia como parte de un hipotético acuerdo de paz, durante la visita exprés del mandatario a Bruselas a menos de 24 horas de una crucial reunión con el presidente Trump, en la Casa Blanca.

Zelenski viajará a Washington D. C. flanqueado por Von der Leyen y los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia, más el secretario general de la OTAN, para que Trump explique en detalle las conclusiones de su cumbre del viernes con el presidente ruso.

El presidente Donald Trump se reúne con el presidente ruso Vladimir Putin en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska. | Foto: AP

“Un gran progreso”: Donald Trump

Trump, tras horas de silencio, compareció este domingo en redes sociales para declarar, poco antes de la intervención de Witkoff, un “gran progreso” en las conversaciones con Rusia.

A continuación, el presidente estadounidense lanzó un duro ataque contra los medios de comunicación que caracterizaron como un fracaso su encuentro con Putin, más corto de lo anunciado en un principio y rematado por una rueda de prensa con nula información y sin preguntas.

“Si hubiera conseguido que Rusia renunciara a Moscú como parte del acuerdo, la gente de las noticias falsas y sus socios, los demócratas de izquierda radical, habrían dicho que cometí un terrible error y un muy mal acuerdo”, lamentó el presidente estadounidense.